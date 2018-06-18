Знакомство с Android P Beta 2 (DP3) на примере Sony Xperia XZ2

Каждый год Google выпускает новую версию Android. Сначала обновление просто анонсируется, потом выходят альфа и бета-версии для разработчиков, которые могут попробовать и обычные пользователи. Но если раньше тестовые сборки выпускались только для устройств линеек Nexus и Pixel, то в 2018 году они стали доступны и для десятка смартфонов других компаний. В их число попал и Sony Xperia XZ2, обзор которого вы уже могли прочитать. На примере этого смартфона мы попробовали оценить, чего стоит ждать Android-пользователям осенью, в конце года и начале 2019, когда компании обновят девайсы до следующей версии ОС.

Системная навигация и многозадачность

Одно из самых заметных визуальных изменений системы — новая схема навигации. Когда пользователь попадает на рабочий стол, то видит только одну системную клавишу внизу экрана, аналог старой кнопки «Домой». Нажатие на нее по прежнему возвращает на домашний экран, а продолжительное удержание — вызывает голосовой помощник.

Клавиша «Назад» не пропала из системы, но отображается только в тех местах, где ее можно задействовать — то есть везде, кроме рабочего стола. Она стала меньше. При первом знакомстве, работая в любых программах, отсутствие клавиши многозадачности может смутить как минимум потому, что область справа выглядит пустой, но все сделано не просто так.

Список запущенных приложений теперь вызывается свайпом вверх от любого места внизу экрана — примерно так же, как это работает во Flyme OS, только свайпать можно не от самого края экрана.

Перемещаться по меню можно как «руками» так и двигая кнопку «Домой» влево-вправо. Если сделать короткое движение влево из любой программы/меню, то вы просто переключитесь на последнее используемое приложение (аналог двойного нажатия на старую клавишу многозадачности).

Дизайн самого списка запущенных приложений также изменился — теперь карточки крупные и расположены в виде горизонтального списка. Смахивая вверх можно «закрывать» программы, нажатие/движение вниз по карточке возвращает в программу.

Если кликнуть по иконке, то можно перейти в системное меню настроек приложения или режим разделенного экрана.

В будущем карточки должны быть интерактивными, например, будет возможность прямо из меню многозадачности скопировать текст из окна не заходя в саму программу, но у нас эта функция не работала.

Находясь в меню многозадачности можно свайпнуть от нижней области вверх еще раз и тогда откроется меню приложений.

Новую систему навигации можно назвать удобной — привыкнуть легко, дискомфорта нет. Единственное «но» — свайпая вверх на рабочем столе я часто открывал меню приложений «пролетая» меню многозадачности.

Также стоит отметить сохранение отличий в интерфейсах Pixel и остальных смартфонов. У первых стандартный виджет поиска давно переехал вниз экрана и он остается там при вызове меню многозадачности, а в списке приложений есть разделение приложений по частоте использования, «домашнее» и «рабочее» представление, а на тестовом смартфоне ничего из этого не было.

Панель уведомлений

В Android P была переработана панель уведомлений и переключателей. В первую очередь изменилось оформление, хотя опять же — цвета на Sony и Pixel отличаются.

Для переключателей Wi-Fi и Bluetooth пропали расширенные настройки. Можно или просто включить-выключить модуль, или перейти в настройки после долгого нажатия на иконку. Оформление уведомлений поменялось не совсем так, как нам обещали во время анонса Android P — наверняка это особенность тестовой прошивки Sony.

Уведомления от мессенджеров отображаются с дополнительной «стрелкой» справа, которая позволяет быстро ответить на сообщение находясь прямо в списке уведомлений — это удобно если уведомлений много и они отображаются свернутыми, а кнопка ответа внизу скрыта.

Тут же нашлись и глюки — например, Telegram отображает сообщение, но не показывает отправителя, хотя с Viber такой проблемы нет.

Настройки

Google слегка изменила системные настройки. У групп параметров появились цветные иконки, иногда внутри списка получается найти что новое.

Например, появился список всех ранее подключенных Bluetooth-устройств, а при наличии подключенной гарнитуры можно выбрать устройство воспроизведения — наушники или динамик смартфона. Последняя функция уже встречалась нам в Samsung Experience (TouchWiz).

В настройках дисплея появилась настройка цветовых профилей.

Мелкие новшества

Банальная вещь, но при правке текста теперь появляется экранная лупа — установить «курсор» в нужное место слова стало проще, но лупа есть не во всех приложениях (в Messenger/SMS есть, а в Google Docs нет).

Если функция автоповорота экрана выключена, то при повороте смартфона справа от кнопки «Домой» появляется клавиша изменения ориентации интерфейса — удобно.

Изменилось меню управления громкостью и логика его работы. Кнопки громкости теперь всегда меняют уровень мультимедиа, а не рингтона. Изменить громкость звонка можно в общих настройках, быстро перейдя в них кликнув по соответствующей кнопке. А для изменения режимов оповещения есть переключатель большего размера сверху.

Также поменялись системные анимации при запуске и сворачивании программ, и в настройках.

Чтобы сделать скриншот теперь не обязательно зажимать клавиши включения и уменьшения громкости, соответствующий пункт появился в меню выключения/перезагрузки.

Чего нет в тестовом билде для Xperia XZ2?

Сразу после Google I/O 2018 мы подготовили материал о главных особенностях Android P, многие из которых уже есть в тестовых сборках для Pixel. К сожалению, настроек связанных с новыми алгоритмами управления энергопотреблением, ограничением времени использования приложений и некоторых других в Xperia XZ2 просто не нашлось, поэтому мы не можем рассказать о них детальнее.

Даже утилита для редактирования скриншотов имела ограниченную функциональность и не позволяла рисовать стрелки, только обрезать и поворачивать изображения, а также применять фильтры.

Но не стоит забывать что многие новые функции, о которых рассказывали на I/O, уже можно попробовать в отдельных приложениях от Google. К ним относятся те же обновленные Новости, Assistant уже поддерживает связанные запросы (отвечая на текущий вопрос он учитывает, что вы спрашивали прошлый раз), но помощник пока не получил поддержку русского и официально не работает в регионе.

Такое разделение функциональности ОС и приложений уже стало нормой, ведь после 10 лет активного развития сложно придумывать улучшения системы, а пользователи не всегда позитивно воспринимают перемены в привычных вещах. При этом Google и Apple важно выпускать сервисы, которые обычно позволяют зарабатывать деньги на пользователях или других компаниях, а работа над системой все чаще ведется на невидимом пользователю уровне. Поэтому есть надежда, что до конца года мы увидим позитивные изменения хотя бы во флагманах и свежих устройствах среднего уровня — запущенная ранее инициатива Project Treble должна ускорить выход обновлений на массовых смартфонах.

Итоги или «мысли вслух»

Увиденная разница в Android P на примере смартфонов Pixel и Xperia XZ2 может натолкнуть на пару мыслей. Первая — Sony просто не сделала свою работу достаточно хорошо и не включила в тестовую сборку все функции, которые мы бы хотели увидеть. В этом может быть доля истины, но гораздо более правильным и ожидаемым мне видится другой вариант.

Единственными аппаратами с по-настоящему «чистым Android» все еще остаются Pixel, они показывают систему такой, как ее видит Google. Устройства, выпущенные в рамках программы Android One, максимально близки к ним в плане софта, но, к сожалению, не идентичны — подтверждением этого служит задержка в выходе тех же обновлений.

Другой вопрос — интеграция функций производителями. Если не брать во внимание популярных «дискаунтеров» вроде Xiaomi и Meizu, которые развивают свои оболочки без оглядки на чистый Android, то в других смартфонах мы имеем сравнимую функциональность, щедро приправленную решениями каждой компании. И это даже не значит, что во всех смартфонах, которые выйдут с Android 9 на борту или получат обновление будет именно такая системная навигация, меню регулировки громкости, панель уведомлений и т.д. Точнее, скорее всего будут, но не факт — если Samsung, LG и та же Sony приблизили интерфейс к стоковой системе, то у Huawei есть заметные отличия, и они могут сохраниться.

Android P будет хорошим и вполне масштабным, на фоне прошлых версий, обновлением системы и мы надеемся, что увидим его на устройствах других производителей с минимальной задержкой после релиза на «пикселях». Если у вас есть один смартфонов, под который выпускаются тестовые сборки, то вы конечно-же можете попробовать систему самостоятельно, но стоит быть готовым к средней стабильности работы — бета есть бета.