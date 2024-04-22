Как Fallout, но в Excel: разработчик создал пошаговую RPG-игру с механиками D&D

Неизвестный разработчик, вдохновившись Fallout, создал в популярном приложении для работы с таблицами Excel RPG-игру Mercer.

Для того, чтобы поиграть, нужно будет разобраться с несколькими базовыми механиками:

Передвижение по карте Квесты Битвы

Самое сложное — это сражения. Но вы быстро разберетесь, если хоть немного знакомы с механикой D&D.

Инициатива. Участники битвы ходят по очереди согласно показателю инициативы. Порядок этого определяется броском кубиков. У кого больше — тот и ходит первым. Этот порядок устанавливается в первом раунде и остается неизменным на протяжении всего боя. Дальность боя. Вы можете атаковать, только если находитесь в радиусе действия. Например, существа ближнего боя могут нападать, только когда находятся рядом с целью. Удар по врагу. Успешный удар базируется на классе брони и случайной вероятности. Если ваш бросок ниже класса брони врага, атака будет неуспешной. Урон. Зависит от оружия, вашего уровня и дополнительных бонусов. Все модификаторы можно увидеть на экране статистики персонажа.

Скачать Excel-файл можно в блоге автора.