Игры Новости 22.04.2024 в 19:33 comment views icon
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Как Fallout, но в Excel: разработчик создал пошаговую RPG-игру с механиками D&D

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Неизвестный разработчик, вдохновившись Fallout, создал в популярном приложении для работы с таблицами Excel RPG-игру Mercer.

Как Fallout, но в Excel: разработчик создал пошаговую RPG-игру с механиками D&D

Для того, чтобы поиграть, нужно будет разобраться с несколькими базовыми механиками:

  1. Передвижение по карте
  2. Квесты
  3. Битвы

Как Fallout, но в Excel: разработчик создал пошаговую RPG-игру с механиками D&D

Самое сложное — это сражения. Но вы быстро разберетесь, если хоть немного знакомы с механикой D&D.

  1. Инициатива. Участники битвы ходят по очереди согласно показателю инициативы. Порядок этого определяется броском кубиков. У кого больше — тот и ходит первым. Этот порядок устанавливается в первом раунде и остается неизменным на протяжении всего боя.
  2. Дальность боя. Вы можете атаковать, только если находитесь в радиусе действия. Например, существа ближнего боя могут нападать, только когда находятся рядом с целью.
  3. Удар по врагу. Успешный удар базируется на классе брони и случайной вероятности. Если ваш бросок ниже класса брони врага, атака будет неуспешной.
  4. Урон. Зависит от оружия, вашего уровня и дополнительных бонусов. Все модификаторы можно увидеть на экране статистики персонажа.

Как Fallout, но в Excel: разработчик создал пошаговую RPG-игру с механиками D&D

Скачать Excel-файл можно в блоге автора.

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