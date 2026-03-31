Второй сезон "Фоллаут" собрал 100 млн зрителей

Второй сезон «Фоллаут» стал вторым самым популярным выпуском в истории Amazon Prime Video и уступает по просмотрам только последнему сезону «Ричера».





По данным Prime Video, 83 млн человек по всему миру просмотрели по крайней мере часть второго сезона «Фоллаут» в течение первых 13 недель с момента релиза (16 декабря 2025 года). А, если учитывать резкий рост просмотров для первого в это же время, то в целом новый сезон привлек 100 млн человек.

Сейчас «Фоллаут» является вторым самым популярным выпуском в истории Prime Video (из получивших продолжение) и уступает лишь «Ричеру». Напомним, что со вторым сезоном сериал перешел к еженедельному выпуску вместо трансляции всех сезонов сразу. Вследствие чего в США «Фоллаут» провел девять недель в топе показов, по данным Nielsen.

Шоу уже продлили на третий сезон, а производство стартует летом.





«Фоллаут» — это сериальная экранизация одноименных игр Bethesda, действие которой разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва. Часть людей находится в убежищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница хранилища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), рыцарь Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Хоггинс).

В настоящее время второй сезон имеет по 96% от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes, что даже немного выше, чем у первого. В то же время финал сезона получил самую высокую в истории шоу оценку на iMDB: 8,9 з 10.

Источник: Hollywood Reporter