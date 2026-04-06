Fallout: New Vegas возвращается: юбилейное издание с коллекционными предметами оценили в €160

Культовая ролевая игра Fallout: New Vegas возвращается — правда, не в виде продолжения, а через специальное коллекционное переиздание. На фоне роста интереса к франшизе после выхода сериала «Фолаут», фанатам предлагают новый способ снова окунуться в мир Пустоши.





Компания Bethesda открыла предзаказ на набор Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, который начнут отправлять уже в июне. Это коллекционное издание объединяет как цифровой контент, так и физические сувениры.

В комплект входит версия игры Fallout: New Vegas Ultimate Edition, которую пользователь получает в виде цифрового кода для ПК. Она включает все дополнения, вышедшие после релиза. Вместе с этим покупатель получает набор коллекционных предметов:

8-дюймовую PVC-статуэтку Виктора

карточный набор Doc Mitchell’s Evaluation Cards (7×7)

эмалевый значок Vault Boy

нашивки Mojave Express и NCR Recon

большую коллекционную коробку для хранения

Коды для игры будут присылать вместе с физическими товарами, поэтому начать играть сразу после покупки не получится — придется дождаться доставки.





Цена комплекта составляет $154,99 / £139,99 / €159,99. Это не бюджетная покупка, но для фанатов серии и коллекционеров — вполне логичная инвестиция в памятную дату игры.

На фоне появления этой коллекционной версии игры Fallout: New Vegas важно понимать, что новая часть серии пока не на горизонте. Bethesda Game Studios сейчас сосредоточена на разработке The Elder Scrolls VI, поэтому Fallout 5 даже по оптимистичным оценкам, может появиться не раньше 2030 года.

Источник: screenrant