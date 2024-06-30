Японец отправлял взрывчатку в Nintendo 39 раз из-за проигрышей в Splatoon 3 — может сесть на год

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Лицо, ответственное за срыв нескольких мероприятий Nintendo, призналось в своих действиях. Мужчина 27 лет, обвиняемый в отправке 39 взрывных устройств, недавно предстал перед судом. Он говорит, что посылал угрозы Nintendo из-за проигрышей в игре Splatoon 3.

«Чем больше я проигрывал [в Splatoon 3], тем больше разочаровывался» — сказал он в суде.

Прокуратура требует для злоумышленника минимум один год лишения свободы. Кеншин Казама признался в отправке угроз Nintendo на заседании суда 26 июня 2024 года. Он пытался оправдать свои действия, объясняя, что отправлял сообщения, когда испытывал стресс и раздражение из-за проигрыша в игре.

В период с августа по ноябрь 2023 года Казама отправил Nintendo 39 угроз, вместе с сообщениями вроде «Я убью всех причастных. Будьте осторожны на событиях со зрителями». Угрозы привели к отмене нескольких ивентов и нанесли ущерб бизнесу Nintendo.

Прокуратура обнаружила, что Казама нанес ущерб на ¥700 (около $4,3 млн). Обвинение говорит, что ситуация серьезная и «нет места для снисхождения по детским мотивам». Прокуратура потребовала по крайней мере один год лишения свободы для Казами, чтобы изучить его действия. Окончательный вердикт будет объявлен 24 июля 2024 года.

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Источник Insider Gaming

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