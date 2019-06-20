1+1 media запустила платную подписку на сервис онлайн-телевидения 1+1 video

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Группа 1+1 media объявила о запуске платной подписки на VOD-платформу 1+1 video, видеобиблиотека которой содержит более 25 тыс. часов контента и позволяет смотреть прямые эфиры 6 телеканалов медиахолдинга: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ».

Кроме того, с одной учетной записи можно смотреть фильмы, сериалы, шоу и прямые эфиры на любых пяти устройствах одновременно. Стоимость платной подписки составляет 15 грн за 3 месяца. Также доступна ознакомительная триальная версия.

«Во время продажи допремьерных показов рейтинговых сериалов на 1+1 video мы увидели, что часть наших постоянных зрителей готова платить за контент. К тому же, им проще покупать подписку, чем смотреть видео с перерывом на онлайн-рекламу. Поэтому команда 1+1 Digital решила предоставить им такую возможность и добавить еще одну модель монетизации собственной VOD-платформы», – отметил диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Также на 1+1 video останется возможность просмотра архива видео без платы за подписку, но с перерывами на рекламу. В данный момент 1+1 video доступна как в виде веб-сервиса, так и мобильного приложения. В ближайшие планы команды по развитию VOD-платформы входят создание новых тематических разделов и расширение библиотеки видео.

Напомним, что ранее «1+1 media» запустила платную подписку для просмотра фильмов и сериалов для сервиса «1+1 International».

Источник: 1+1 медиа