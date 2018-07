10 лет App Store: App Annie составила список самых популярных и доходных iOS-приложений

В преддверии 10-летия App Store аналитическая компания App Annie выпустила ретроспективу лучших iOS-приложений всех времён, а также обозначила ключевые этапы за всю историю существования App Store. Этот подробный отчёт охватывает самый популярный контент, как по количеству загрузок, так и по доходам, начиная с 2010 года, когда сервис App Annie начал отслеживать эти данные.

Стоит начать с того, что слегка поредевший после глобальной чистки в 2016 году App Store сейчас насчитывает около 2,2 млн приложений. За всё время его существования пользователи загружали игры и программы более 170 млрд раз и потратили более $130 млрд. Для анализа App Annie разделяет контент магазина на приложения и игры. Последние в свою очередь также делятся на две категории: те, что имеют максимальное количество загрузок и те, которые принесли своим разработчикам больше всего денег.

Игры

В обеих таблицах представлены ставшие уже классическими Clash of Clans, Candy Crush Saga и Honor of Kings. Тем не менее, такие популярные игровые хиты, как Temple Run и Angry Birds почему-то не попали в топ-10 самых прибыльных игр, который возглавляет Clash of Clans, заработавшая в общей сложности свыше $4 млрд. Самой скачиваемой игрой является Candy Crush Saga. App Annie не раскрывает подробных сведений из-за особенностей сотрудничества с разработчиками, но по имеющимся данным, эту игру с июля 2010 по май 2018 года предположительно загрузили более 280 млн раз.

Приложения

Мобильные клиенты сервисов Facebook и Google доминируют в списке самых популярных iOS-приложений. В десятку самых популярных также попали Snapchat, Skype, WeChat и QQ. Причём 8 из 10 созданы американскими компаниями и только последние два разработаны в Китае. Facebook загрузили 700 млн раз в период с июля 2010 по май 2018 года.

Совершенно другая картина вырисовывается, когда дело касается доходов. Вместо социальных сетей на первый план выходят стриминговые сервисы с платными подписками. В этом списке нет равных Netflix, доходы которого приближаются к отметке $1 млрд. За ним следуют Spotify, Pandora, Tencent Video, Tinder и другие.

Помимо приложений, отчёт также включает несколько важных этапов в истории App Store. Так, например, с 2015 по 2017 год компания Apple опередила Google по доходам, а также по количеству приложений, заработавших более $1 млн. Крупнейшим рынком как по расходам, так и по загрузкам контента остаётся США. Однако на пятки штатам наступают китайцы. Аналитики утверждают, что именно Китай является лидером на рынке приложений и будет удерживать эту позицию как минимум до 2022 года.

С полным отчётом App Annie можно ознакомиться на сайте компании.

Источник: https://www.appannie.com/en/insights/market-data/popular-ios-apps-time/