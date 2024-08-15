11 лет Telegram: мессенджер добавил суперканалы, звезды как реакции и многое другое

В честь одиннадцатилетия Telegram популярный мессенджер анонсировал много новых функций. Среди них звездные реакции и подписки, платные медиа, новый режим сообщений от имени других каналов и тому подобное.

Звездные реакции

Пользователи смогут напрямую поддержать создателей контента отправкой звезд Telegram просто через эмодзи. Каналы получают 100% звезд, которые можно конвертировать в Toncoin или рекламу.

Каждое сообщение со звездами показывает лидеров по звездным лайкам, но можно отказаться от появления на ней.

Звездные подписки

За несколько движений можно создать отдельный канал для дополнительного контента, раннего доступа к медиа или эксклюзивных трансляций. также легко будет создать платную ссылку.

Платные медиа доступны для ботов

Каналы смогут размещать платные фото и видео. После обновления это смогут делать боты, включая ботами-администраторами в каналах и на бизнес-аккаунтах. Это поможет автоматизации каналов и бизнеса — например, можно будет создавать постоянные услуги.

Суперканалы

Обычно читатели канала видят именно его название, а не имя автора контента. Сейчас администраторы смогут публиковать посты как от себя, так и от канала. Авторство поста можно будет в любое время изменить потом.

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Просмотрщик документов на iOS

На iOS документы типа .pdf, .xls или .docx можно будет открывать в отдельных вкладках встроенного браузера для легкого переключения между ними и чатами.

Сейчас обновление доступно для всех пользователей iOS и для тех пользователей Android, которые установили приложение с сайта Telegram. В Google Play новая версия появится сразу после ее модерации компанией.

Источник:Telegram

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