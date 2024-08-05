Блокировать нельзя работать: нардеп предлагает закрывать Telegram в Украине, как «Вконтакте» и «Одноклассники»

Представители украинской власти снова заговорили об ограничении работы мессенджера Telegram. Напомним, в начале года начали обсуждать идею штрафов и государственного контроля деятельности платформы. Теперь речь идет о возможной блокировке работы Telegram в Украине.

О таких перспективах заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев в интервью ресурса РБК-Украина.

«Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы — не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем», — отметил чиновник.

Никита Потураев считает, что с учетом отсутствия ресурсов и возможности регулировать деятельность Telegram в Украине, мессенджер надо заблокировать подобно российским соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники». Блокировать работу платформы в Украине — есть технические возможности.

В то же время Потураев отметил, что использование Telegram органами власти — это проблема, которая будет дорого всем стоить, «и тем кто этим пользуется, в первую очередь».

«Когда у тебя 80% населения пользуется немодерируемой соцсетью, причем принципиально немодерируемой, руководство которой не вступает в коммуникацией с твоим государством, по которой достаточно доказательств, что она остается аффилированной с россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить», — сказал нардеп.

Решить проблему Telegram в Украине Потураев предлагает с помощью соответствующего законопроекта. Фактически этот документ сведется к тому, что украинская власть будет блокировать деятельность платформ, которые ей не подчиняются: «либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает».

Источник: РБК-Украина