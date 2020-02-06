15 лет Картам Google: новый логотип и приложение

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В феврале 2005 года компания Google запустила первую версию своих Карт, которые в эпоху бумажных карт позволяли пользователям проложить маршрут в интернете и… распечатать его на принтере. Но спустя 15 лет, Карты Google стали неотъемлемой частью жизни не только путешественников, но и более 1 млрд людей, которые пользуются ими ежемесячно. Свой 15-й день рождения Карты Google решили отметить новым логотипом, внешним видом и обновлениями продуктов.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи получат обновленное приложение Google Карты для Android и iOS, интерфейс которого будет разбит на пять вкладок: Что рядом?, Регулярно, Сохранено, Добавить и Новости.

Что рядом?: в этой вкладке собрана информация, рейтинги, обзоры и многое другое об около 200 млн мест по всему миру, в том числе местные рестораны, ближайшие интересные места и достопримечательности города.

в этой вкладке собрана информация, рейтинги, обзоры и многое другое об около 200 млн мест по всему миру, в том числе местные рестораны, ближайшие интересные места и достопримечательности города. Регулярно: независимо от вида транспорта, эта вкладка должна помочь выбрать наиболее эффективный маршрут. При этом пользователь сможет настроить ежедневный маршрут, чтобы получать обновления движения в режиме реального времени, время поездки и предложения по альтернативным маршрутам.

независимо от вида транспорта, эта вкладка должна помочь выбрать наиболее эффективный маршрут. При этом пользователь сможет настроить ежедневный маршрут, чтобы получать обновления движения в режиме реального времени, время поездки и предложения по альтернативным маршрутам. Сохранено: пользователи сохранили больше 6,5 млрд мест на Картах Google. Теперь они смогут найти их в одной вкладке, а также найти и упорядочить планы предстоящей поездки и поделиться рекомендациями о местах, где были.

пользователи сохранили больше 6,5 млрд мест на Картах Google. Теперь они смогут найти их в одной вкладке, а также найти и упорядочить планы предстоящей поездки и поделиться рекомендациями о местах, где были. Добавить: сотни миллионов людей ежегодно предоставляют информацию, которая помогает постоянно обновлять Карты Google. С помощью новой вкладки «Добавить» пользователи смогут проще делиться знаниями об их местности, такими как подробности о дорогах и адресах, пропущенные места, отзывы о заведениях и фотографии.

сотни миллионов людей ежегодно предоставляют информацию, которая помогает постоянно обновлять Карты Google. С помощью новой вкладки «Добавить» пользователи смогут проще делиться знаниями об их местности, такими как подробности о дорогах и адресах, пропущенные места, отзывы о заведениях и фотографии. Новости: эта вкладка предоставит информацию о тенденциях, рекомендуемых местах для посещения от местных экспертов и специализированных компаний, таких как The Infatuation. Кроме открытий, сохранения и обмена рекомендациями по своей сети, пользователи смогут напрямую общаться с компаниями, чтобы получить ответы на вопросы.

В Google отмечают, что поскольку они празднуют день рождения Карт, то во время использования навигации пользователи смогут увидеть пиктограмму праздничного автомобиля, которая будет доступна в течение ограниченного времени.

В прошлом году в Картах Google появились прогнозы заполненности, чтобы люди могли видеть, насколько переполнен их автобус, поезд или метро, на основе опыта прошлых поездок. Чтобы помочь спланировать поездки, с обновлением Карт в них добавлены новые сведения о маршруте от других пассажиров, и вскоре пользователи смогут увидеть важные детали, такие как:

Температура: для более комфортной поездки заранее можно будет проверить, считают ли температуру другие пассажиры более холодной или теплой.

Доступность: если у пассажира есть особые потребности или нужна дополнительная поддержка, теперь можно определить линии общественного транспорта относительно наличия помощи от персонала, доступного входа и сидения, доступной кнопки остановки или светодиода.

Вагон для женщин: можно узнать, есть ли в транспорте специальная женская секция или вагон для женщин.

Безопасность на борту: информация о том, осуществляется ли на борту мониторинг безопасности — присутствует ли охранник, установлены ли камеры безопасности или имеется ли справочная линия.

Количество доступных вагонов: данная опция пока будет доступна только в Японии и позволит выбрать маршрут, исходя из количества вагонов.

Вся эта информация поступает от других пассажиров, которые делились своим опытом, и будет появляться рядом с маршрутами общественного транспорта по мере доступности. Чтобы помочь будущим пассажирам, пользователи могут ответить на короткий опрос в Картах Google о своем опыте во время последних поездок. Эти опции в Google планируют начать внедрять во всем мире с марта, доступность будет зависеть от региона и городских транспортных агентств.

В прошлом году компания Google представила Живые карты (Live View), чтобы помочь пользователям быстрее решить, каким путем пойти, при использовании пешеходного маршрута. Сочетая в реальном мире изображение Street View, машинное обучение и сенсоры смартфонов, Живые Карты в Картах Googleпоказывают окружающий мир с указаниями с использованием дополненной реальности.

В ближайшие месяцы в Картах Google возможности Живых карт будут расширены, компания планирует начать тестировать новые возможности, начиная с улучшения помощи при поиске места. Благодаря этому пользователи смогут быстро увидеть, как далеко и в каком направлении находится выбранное место.

В свою очередь, от редакции ITC.UA поздравляем команду Карт Google!