2017-й стал одним из рекордно жарких годов за всю историю наблюдений

Минувший 2017 год стал очередным одним из самых жарких годов для планеты Земля. Это второй или третий (в зависимости от использования данных NASA Goddard Institute for Space Studies или National Oceanic and Atmospheric Association) по величине средней температуры год.

По данным NASA, средняя температура на Земле в 2017 году лишь немногим не дотянула до рекордного 2016 года, и в целом температура в мире оказалась на 0,90 градуса Цельсия выше по сравнению с показателями 1951-1980 годов. National Oceanic and Atmospheric Association тоже называет 2017 год одним из наиболее горячих, он уступает лишь рекордсменам – 2016 и 2015 годам.

Несмотря на некоторые расхождения в показателях, общая долгосрочная тенденция повышения температуры вполне очевидна, заявил директор подразделения NASA Goddard Institute for Space Studies Гэвин Шмидт.

«Общая картина очень, очень схожая и логичная», – сказал Шмидт. – «Мы находимся в долгосрочной тенденции потепления».

Гэвин Шмидт добавил, что все признаки потепления, которые наблюдаются на протяжении последних 60 лет, являются характерной особенностью постоянно увеличивающихся объёмов выбросов в атмосферу парниковых газов, таких как углекислый газ.

Пять самых горячих лет за всю историю наблюдения были зафиксированы уже в последнее время – после 2010 года. С этим согласны как в NASA, так и в NOAA. С 1880 года средняя температура на планете повысилась на 2 градуса по Фаренгейту (около 1,1 градуса Цельсия). И, несмотря на годовые колебания, общая тенденция свидетельствует о повышении глобальной температуры. Об этом заявил глава мониторингового отдела NOAA Дейк Арндт. Фактически, 2017 год стал одним из самым жарких даже без учёта эффекта течения Эль-Ниньо, которое способствовало повышению температуры в 2016 году.

Что касается США, то средняя температура в стране составила в 2017 году 12,56 градуса Цельсия, что немного ниже рекордных значений 2012 (12,94 градуса) и 2016 (12,72 градуса) годов. Тем не менее, минувший год для США оказался богат на природные стихийные бедствия. Всего было зафиксировано 16 бедствий (включая лесные пожары, засухи и крупные ураганы), которые унесли жизни 362 людей и принесли убытки на рекордную сумму $306 млрд.

В других частях мира ситуация также непростая. В Южной Америке 2017 год стал вторым самым горячим за всю историю наблюдений, а 27 января 2017 года в аргентинском городе Пуэрто-Мадрин была зафиксирована температура 43,3 градуса Цельсия, что является рекордом для юга страны. В то же время Арктика прогревается, примерно, в 2 раза быстрее всего остального мира. По мере таяния льда всё меньше солнечного света отражается обратно в космос, что приводит к ещё большему нагреванию.

Источник: The Verge