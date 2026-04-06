Новости Наука и космос 06.04.2026

"Назло" Android? Первый в истории мобильный снимок Земли из глубин космоса сделали на iPhone 17 Pro Max

Миссия NASA Artemis II продолжает удивлять не только техническими достижениями, но и выбором инструментов для фиксации исторических моментов. Пока фанаты различных мобильных платформ спорят о качестве зума и ночной съемке, астронавты официально вывели один из флагманов на новый уровень — орбитальный. На обнародованных кадрах видно, как экипаж использует привычный гаджет для того, чтобы запечатлеть Землю с расстояния, на которое ранее не приближался ни один смартфон.


Снято на IPhone 17 Pro Max / NASA

Снимки были сделаны 2 апреля, на второй день полета корабля Orion. На кадрах запечатлены командир Рид Вайсмен и специалист миссии Кристина Кук, которые смотрят на родную планету через иллюминатор. Данные с Flickr подтверждают, что это первые в истории личные кадры, снятые на iPhone 17 Pro Max во время длительной миссии к Луне. Несмотря на то, что обзор iPhone 17 Pro Max уже раскрыл возможности его сенсоров, работа в условиях космической радиации стала для устройства настоящим испытанием.

Снято на IPhone 17 Pro Max / NASA

Каждый из четырех членов экипажа получил такой смартфон после того, как NASA официально сертифицировала устройство для длительного использования в космосе. Однако смартфон не заменил основной арсенал агентства, а стал удобным дополнением. Для научной документации миссия Artemis II все еще полагается на тяжеловесов:

  1. Nikon Z 9 и Nikon D5: полнокадровые системы, обеспечивающие максимальную детализацию. Подобные беззеркальные камеры Nikon в космосе уже стали стандартом.
  2. GoPro HERO4 Black: используется для фиксации динамических процессов внутри капсулы.
Снимок на Nikon D5 / NASA

Сейчас Orion направляется к дальней стороне Луны. Это первое путешествие человека к спутнику с 1972 года, и оно должно установить новый рекорд расстояния от Земли. Основная цель — проверить технические характеристики корабля Orion перед будущей высадкой на поверхность. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 10 апреля, и к этому времени мы, вероятно, увидим еще больше уникальных кадров, сделанных на «обычный» флагман.

Источник: MacRumors

 

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
