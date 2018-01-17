40 – столько смартфонов и планшетов Xiaomi получат обновление пользовательской оболочки MIUI 9

Поддержка программной составляющей смартфонов – частота выпуска обновлений и сроки – всегда была неоспоримым преимуществом китайского производителя Xiaomi. И это особенно похвально, учитывая насколько широк модельный ряд производителя. Объявляя на этой неделе о разработке следующей версии пользовательской оболочки для своих смартфонов вице-президент подразделения по разработке ПО MIUI Хуан Лонжон анонсировал выпуск обновления MIUI 9 для аппаратов третьей волны. И вот сейчас проявился обновленный список, который включает уже 40 моделей.

Список этот выглядит следующим образом: Xiaomi Mi 2, Mi 2S, Mi 3, Mi 4, Mi 4s, Mi 4C, Mi 5, Mi 5C, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi 6, Mi Note, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi Max, Mi Max 2, Mi Mix, Mi Mix 2, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2A, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 4 High Version, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note, Redmi Note 2, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Mi Pad, Mi Pad 2 и Mi Pad 3.

Напомним, в изначальной версии списка было 33 моделей, а глобальная версия MIUI 9 вышла в ноябре прошлого года.

Присутствие в этом списке моделей, которые вышли 6 лет назад, приятно удивляет. Подобной поддержкой «старичков» не может похвастаться даже Apple, что и говорить о других производителях, которые в лучшем случае поддерживают модели не больше двух лет.

Источник: GSM Arena