В функции Now Playing на Google Pixel появилось обновление, но его почти никто не видит

Среди всех функций, которыми пользуются владельцы Google Pixel, Now Playing — одна из тех, что редко привлекает к себе внимание. Прошлый месяц оказался важным для этой эксклюзивной опции: Google превратила ее в отдельное приложение, а утечки раскрыли эти планы за несколько недель вперед.





С момента выхода в прошлом месяце мы видели, как функциональность приложения получила визуальное обновление на экране блокировки. Теперь в Play Store появилось официальное обновление Now Playing, которое на первый взгляд кажется незначительным, но может также вернуть недавно удаленную функцию. Как сообщает 9to5Google, приложение Now Playing было обновлено до версии 2026.03.24.x поздно в пятницу, заменив версию 2026.03.02.x.

Новое обновление появляется не на всех устройствах одновременно, а, похоже, постепенно: в списке во многих Play Store до сих пор отображается последняя версия как актуальная. Это свидетельствует о том, что оно пока что не доступно широко. Как бы там ни было, 9to5 не смогла обнаружить никаких изменений в приложении после этого обновления, что намекает на то, что оно больше связано с исправлением ошибок под капотом, чем с добавлением новых функций.

Однако, по словам одного пользователя Reddit, обновление может вернуть недавно удаленный запрос «Tap to see what’s playing» на экране блокировки. Когда Now Playing превратилась в отдельное приложение, большая часть функциональности осталась неизменной, кроме нескольких исключений. Одним из них была возможность нажать на иконку Now Playing с опцией «Tap to see what’s playing» на экране блокировки.

Однако, по словам упомянутого пользователя Reddit, эта конкретная опция вернулась. Пользователь отмечает, что получил уведомление о том, что Now Playing получила новый дом, что также ознаменовало возвращение функциональности экрана блокировки. В своей предыдущей форме «Tap to see what’s playing» располагалась прямо под сканером отпечатков пальцев на экране блокировки Pixel и была ключевой частью Now Playing.





Из публикации пользователя непонятно, связано ли это с обновлением Now Playing до v2026.03.24.x, которое только что вышло, хотя время выглядит совпадающим. С тех пор как Now Playing стала приложением, она больше не отправляет тихих уведомлений о только что распознанных треках.

Как отмечает 9to5, эту функциональность теперь заменила плитка Quick Settings, которая может отображать название песни и исполнителя при условии использования расширенной плитки 2×1. До сих пор нет отдельного виджета Now Playing — виджет 1×1, который перенаправляет к истории Now Playing, остается единственным вариантом. Надеемся, что в будущем это изменится.

«Собственные приложения Google обычно получают крупные обновления вместе с Pixel Drops каждые три месяца», — утверждают 9to5google.

Стоит отметить, что приложение Now Playing совместимо только с телефонами Pixel 6 и более новых моделей с установленным обновлением мартовского Pixel Drop 2026 или более поздним. Если кнопка загрузки недоступна, Google рекомендует сначала проверить наличие последнего системного обновления.

Сам редизайн приложения построен на базе Material 3 Expressive и использует трехвкладочную структуру с плавающей панелью инструментов. Первая вкладка отвечает за распознавание музыки, вторая — это хронологическая история прослушанного с функцией поиска, а свайп влево позволяет быстро поделиться треком, добавить его в любимые или открыть в подключенном музыкальном сервисе.

Источник: Android Police