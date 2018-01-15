Xiaomi уже приступила к разработке следующей версии пользовательской оболочки для своих смартфонов, но пока раздумывает над ее названием – MIUI 10 или MIUI X

Как стало известно, компания Xiaomi уже работает над следующей версией пользовательской оболочки для своих смартфонов. Факт разработки новой версии популярной прошивки MIUI подтвердил в рамках недавней Q&A-сессии на платформе Mi Live вице-президент подразделения по разработке ПО MIUI Хуан Лонжон. По словам вице-президента Xiaomi, обновление выйдет позже в этом году.

В компании еще окончательно не определились с названием следующей версии оболочки. В конечном итоге обновление может получить название MIUI 10, то есть получить следующий порядковый номер после актуальной сейчас версии MIUI 9. Впрочем, рассматривается и другой вариант названия – MIUI X. Общаясь с фанатами бренда, руководитель спрашивал их мнение по поводу названия и желаемых нововведений.

В принципе, не сказать, что это стало таким уж сюрпризом, хотя стабильная версия MIUI 9 вышла не так давно. К настоящему моменту обновление ОС до MIUI 9 суммарно получили более 27 моделей Mi и Redmi и, видимо, этого достаточно, чтобы переходить к активной разработке следующей версии.

Кстати, вице-президент Xiaomi также анонсировал выпуск обновления MIUI 9 для аппаратов третьей волны.

Пока что рано говорить об улучшениях и новых функциях MIUI 10, или как бы не называлась новая версия оболочки луДшей компании китайского производителя, но Хуан Лонжон ранее намекал, что следующая версия прошивки будет сосредоточена на искусственном интеллекте, что бы это ни значило.

Источник: gizmochina