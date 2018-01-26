4G-тендер 2600 МГц: Участники огласили ценовые предложения, Vodafone Украина предложила максимум за лот №1 шириной 20 МГц, “Киевстар” планирует побороться за середину диапазона (№2, 3, 4)
Тендерная комиссия НКРСИ озвучила ценовые предложения на 4G-лицензии от участников конкурса “Киевстар”, Vodafone и lifecell, сообщает издание LIGA.net.
Напомним, что три участника соревнуются за следующие лоты:
- Лот № 1 (20 МГц): частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц
- Лот № 2 (10 МГц): частоты 2535-2540/2655-2660 МГц
- Лот № 3 (10 МГц): 2530-2535/2650-2655 МГц
- Лот № 4 (10 МГц): 2525-2530/2645-2650 МГц
- Лот № 5 (10 МГц): 2520-2525/2640-2645 МГц
- Лот № 6 (10 МГц): 2510-2515/2630-2635 МГц
- Лот № 7 (10 МГц): 2515-2520/2635-2640 МГц
Наибольшее ценовое предложение за лоты шириной 10 МГц выдвинула компания “Киевстар”, которая готова заплатить за лоты № 2, № 3 и № 4 по 293 млн грн за каждый. Максимальную цену за лот № 1 шириной 20 МГц предложила Vodafone Украина – это 572 млн грн. Все оставшиеся лоты шириной 10 МГц – № 5, № 6 и № 7 все три оператора оценили одинаково – по 286 млн грн каждый.
Таким образом суммарно операторы готовы заплатить 2 млрд 309 млн грн, при этом в процессе торгов сумма может вырасти.
Торги по лотам в диапазоне 2600 МГц будут начинаться с указанных ценовых предложений, мероприятие начнется 31 января 2018 года в помещении Украинского государственного центра радиочастот.
Отметим, что по условиям тендера, один участник не может быть признан победителем тендера по лотам, которые совокупно предусматривают предоставление права на пользование полос радиочастот шириной более 60 МГц из доступных 80 МГц на тендере. При этом через пять лет в каждом регионе Украины должна стоять минимум одна базовая станция: для освоения первого региона оператору дается 6 месяцев с начала срока действия лицензии и плюс два месяца для каждого последующего региона.
Напомним, 21 декабря 2017 года стало известно, что аукцион по продаже лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц начнется 26 февраля 2018 года. Прием заявок от желающих принять участие в тендере НКРСИ проводился с 26 декабря 2017 до 26 января 2018 года, лицензии выдадут в начале марта 2018 года.
Источник: LIGA.net
- Напомним, что 4 июля 2017 года, Кабмин Украины согласовал минимальную стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн.
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- Позже, 9 августа 2017 года, правительство согласовало проведение 4G-тендера в диапазоне 1800 МГц с минимальной ценой на уровне 4 млрд грн. Изначально проведение двух тендеров планировалось на конец текущего года, однако окончательная дата не была определена.
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- В середине октября было объявлено о конверсии частот в диапазоне 2600 МГц, которые добровольно освободила «ММДС-Украина». Компания получит до 25% от стартовой стоимости сданных частот в качестве компенсации за конверсию. Таким образом, «ММДС Украина» вернет государству 80 МГц в спектре 2,6 ГГц на нужды 4G-аукциона, а взамен получит до 570 млн грн компенсации.