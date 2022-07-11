5G в космосе. Ericsson, Qualcomm и Thales объединились, чтобы спутниковая связь в обычных мобильных телефонах стала реальностью

Не Илоном Маском и его Starlink единственным — 11 июля Ericsson, Qualcomm и Thales сообщили, что будут сотрудничать в рамках совместного проекта с целью распространения 5G-связи за пределы земной поверхности. Цель сотрудничества — подключить наземные сети 5G к орбитальным спутникам, чтобы максимально расширить покрытие. Речь о технологии 5G NTN — накануне консорциум 3GPP, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии, одобрил перспективный новый стандарт.

Спутниковая связь в обычных мобильных телефонах — идея не новая

Сначала стоит отметить, что сама по себе идея подключения мобильных телефонов к спутникам не нова. Более того, исследования и разработки по этому направлению проходят уже некоторое время. Если вы помните, Lynk наладила двустороннюю связь между обычным мобильным телефоном и спутником, а в начале 2022 года один из спутников Lynk напрямую подключился к тысячам мобильных устройств. Еще можно упомянуть об Apple, которая до сих пор работает над обеспечением спутникового подключения для iPhone

Детали партнерства Ericsson, Qualcomm и Thales

В совместном пресс-релизе Ericsson, Qualcomm и Thales отмечается, что в теории сети 5G NTN могут помочь обеспечить полное глобальное покрытие 5G, включая труднодоступные и удаленные территории в морях, океанах и других местах, которые сейчас не обслуживаются наземными сетями.

Такие широкие возможности подключения ускорят развитие сервисов роуминга для абонентов смартфонов 5G, а также обеспечат глобальное подключение для использования 5G в транспорте, энергетике и здравоохранении. Космическую сеть также можно использовать в качестве резервного канала для наземных сетей в случае серьезных сбоев или катастроф».

В то же время, именно правительственная связь рассматривается как основной сценарий использования этой технологии. То есть, если, наконец, появится коммерческие сети 5G NTN, то они будут ориентированы не на обычных потребителей, а на правительственные организации и корпоративный сегмент.

Все три компании ранее провели отдельные детальные исследования, включавшие многочисленные экспертизы отдельных аспектов и моделирования. И сейчас стороны готовы перейти к следующей стадии – фактическому тестированию, ориентированному на использование смартфонов, и проверке жизнеспособности неназемных сетей 5G (5G NTN).

Что предполагает программа тестирования

Программой предусмотрено тестирование различных технологических компонентов, необходимых для работы сетей 5G NTN, включая смартфон 5G, необходимую полезную нагрузку спутника и наземные станции 5G.

Эта работа также подтвердит, что поддержка 5G NTN возможна в нынешнем формфакторе смартфона, что позволит будущим моделям получить поддержку спутниковой связи. Первоначальные испытания будут проходить во Франции, где сосредоточена основа европейской космической промышленности. Для этого построят специальную искусственную среду, которая будет имитировать космические условия. Таким образом, хотят замерить распространение радио 5G и временные задержки между оборудованным спутником на орбите и подключением 5G-смартфона к сети радиодоступа 5G в разных местах на поверхности Земли.

Ericsson планирует проверить модифицированный стек 5G virtual RAN (vRAN), способный справиться с распространением радиоволн (распространением радиоволн в пространстве называется явление переноса энергии электромагнитных волн в диапазоне радиочастот) через быстроподвижные спутники LEO. Thales будет отвечать за оборудование 5G, которое будет работать на спутниках LEO, а Qualcomm Technologies (крупнейший поставщик микросхем, обеспечивающих подключение смартфонов к сотовым сетям) — предоставит тестовые телефоны, которые и подтвердят, что будущие смартфоны 5G будут поддерживать стандарт 5G NTN.

Казалось бы, при чем здесь Starlink Илона Маска?

Что интересно, оживление интереса к 5G NTN происходит на фоне конфликта между SpaceX и Dish – SpaceX утверждает, что планы Dish по предоставлению услуг 5G на частоте 12 ГГц «сделают Starlink непригодным для использования», а Dish обвиняет SpaceX во лжи.