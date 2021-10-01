Lynk наладила двухстороннюю связь между обычным мобильным телефоном и спутником

Американская компания Lynk сообщила, что первой успешно испытала двустороннее соединение между обычным мобильным телефоном и спутником. В будущем она хочет развернуть глобальную сеть спутников и предоставлять услуги связи в регионах без наземных сотовых вышек связи и без необходимости в спутниковом телефоне.

Появление 5G-модемов с возможностью формирования луча возродило интерес инженеров к идее найти способ прямого подключения обычных смартфонов к спутникам. Lynk уже какое-то время разрабатывает собственное решение — в 2020 году компания сообщила, что первой отправила текстовое сообщение со спутника на обычный мобильный телефон без внесения специальных аппаратных изменений. В июле Lynk отправила на орбиту собственный спутник связи Shannon — его, к слову, доставила ракета SpaceX Falcon-9 в рамках райдшеринговой миссии Transporter-2. По итогам испытаний, которые проходили в США, Великобритании и на Багамских островах, специалисты Lynk подключили к спутнику несколько сотен мобильных телефонов.

Что интересно, технология Lynk устроена таким образом, что телефоны на Земле работают со спутниками (кубсаты размером 1х1 м), как с обычными вышками сотовой связи — не нужен ни специальный терминал, ни даже особое ПО. В интервью ArsTechnica соучредитель и исполнительный директор Lynk Чарльз Миллер рассказал, что его компания разработала необходимый комплекс технических решений для компенсации доплеровского сдвига, возникающего из-за быстрого движения спутника по орбите. Это позволяет телефону «видеть» спутник как вышку.

Спутник посылает сигналы в сторону Земли на широковещательном канале управления. Устройства на Земле улавливают сигнал и отправляют в запрос на подключение, после чего система выполняет проверку по базе абонентов и обрабатывает запрос.

На одном работающем спутнике покрытие соответствующее — связь доступна лишь несколько минут в день и лишь в определенных районах Земли. Но уже к 2023 году Lynk планирует запустить около 100 спутников на высоту около 500 км, что позволит обмениваться данными с аппаратами каждые 5–20 минут. Для обеспечения непрерывной работы сети потребуется запустить на орбиту 1500 спутников.

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Незадолго до анонса iPhone 13 аналитик Мин-Чи Куо заявил, что новые смартфоны Apple получат поддержку спутниковой связи для звонков и отправки сообщений вне зоны действия сотовой связи. Аналитик, который обычно не ошибается, на этот раз ошибся: iPhone 13 не получили ни поддержки спутниковой связи, ни дополнительного диапазона 4G/5G (n53). Но с учетом анонса Lynk спутниковая связь на обычном смартфоне представляется вполне реальной перспективой. Осталось дождаться подробностей о показателях скорости передачи данных и задержки.