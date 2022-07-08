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Интернет Starlink теперь доступен и на яхтах — за $5 000 в месяц (оборудование стоит дополнительные $10 000)

Интернет Starlink теперь доступен и на яхтах — за $5 000 в месяц (оборудование стоит дополнительные $10 000)

30 июня SpaceX Илона Маска получила официальное разрешение регулятора США на предоставление услуги спутникового интернета Starlink пользователям автомобилей, морских судов и самолетов (соответствующий запрос компания подала в начале 2021 года), а сегодня дебютировала новая версия терминала с усиленной защитой для легких лодок, яхт и круизных лайнеров. Одновременно был запущен новый тариф Starlink Maritime.

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Maritime — отдельный тариф Starlink для морских судов

Да, Starlink в очередной раз расширяется — начиналось все с обычных домохозяйств, а за последние несколько месяцев SpaceX удалось сделать интернет «мобильным», как изначально планировал Илон Маск он стал доступным в автомобилях (1  и 2), и вскоре появится в самолетах. Что касается «мобильности» Starlink, то речь идет именно о различных версиях приемников, которые обеспечивают доступность услуги не только в частных домах, но и на транспорте. SpaceX никогда не собиралась конкурировать с операторами сотовой связи.

Условия и цена

SpaceX уже начала принимать заявки на подключение на сайте проекта со сроками отгрузки оборудования около двух недель. Цена оборудования — два высокоскоростных приемника с усиленной защитой, способных поддерживать стабильную связь во время волн на море и сильных штормов — $10 000. Абонентская плата — $5 000 в месяц. При необходимости услугу можно приостановить — платить нужно только за месяцы активного пользования интернетом. Кроме того, Starlink Maritime предлагает большую скорость приема до 350 Мбит/с. А вот задержка больше  <99 мс против 20-40 мс для других тарифов. Никаких ограничений по объему данных или скорости в тарифе Maritime нет, как и в других планах Starlink. В то же время, SpaceX предостерегает от «чрезмерного использования сетевых ресурсов».

Для сравнения, оборудование Starlink для домохозяйств (услуга Residential) и автофургонов (RV) стоит $599 — в набор входит одна (более компактная) Dishy McFlatface (так «тарелку» называют фанаты) с домашним тарифом $110 в месяц или $135 в месяц для владельцев трейлеров на колесах. Здесь следует отметить, что тарифом RV запрещается пользоваться интернетом при передвижении фургона, а нарушение условий приводит к потере гарантии.

В настоящее время зона покрытия Starlink Maritime ограничена это воды США, Европы, Австралии, Новой Зеландии, Чили и т.д. Покрытия в Северном и Южном полушарии будут расширены до первого квартала 2023 года.

Интернет Starlink теперь доступен и на яхтах — за $5 000 в месяц (оборудование стоит дополнительные $10 000)
Покрытие Starlink Maritime

Подытоживая, Starlink Maritime недешевый. В то же время CEO SpaceX Илон Маск обратил внимание, что компания ранее платила $150 тыс. в месяц за «гораздо худший» интернет на судах, обслуживающих запуски ракет Falcon 9.

SpaceX опубликовала видео записи посадки первой ступени Falcon 9 на автономную морскую платформу, позволяющую оценить качество картинки из Starlink Maritime (справа) по сравнению с неназванным сервисом другой компании (слева).

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Как уже отмечалось в начале текста, SpaceX запустила тариф Maritime через неделю после получения разрешения американского регулятора FCC на предоставление услуги Starlink на транспорте во время движения. В заявлении FCC упоминается о возможных помехах во время работы в диапазоне 12,2-12,7 ГГц — рабочих частотах, которые использует Starlink и которые Dish Network хочет использовать для предоставления услуг 5G. Это кажется потенциальной проблемой, учитывая текущий спор между SpaceX и Dish SpaceX утверждает, что планы Dish по предоставлению услуг 5G на частоте 12 ГГц «сделают Starlink непригодным для использования», а Dish обвиняет SpaceX во лжи. А мы тем временем ждем запуска интернета Starlink в поездах «Укрзализныци» до конца 2022 года.

Интернет Starlink появится в поездах «Укрзализныци» до конца 2022 года — глава Госспецсвязи


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