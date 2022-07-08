Интернет Starlink теперь доступен и на яхтах — за $5 000 в месяц (оборудование стоит дополнительные $10 000)

30 июня SpaceX Илона Маска получила официальное разрешение регулятора США на предоставление услуги спутникового интернета Starlink пользователям автомобилей, морских судов и самолетов (соответствующий запрос компания подала в начале 2021 года), а сегодня дебютировала новая версия терминала с усиленной защитой для легких лодок, яхт и круизных лайнеров. Одновременно был запущен новый тариф — Starlink Maritime.

Maritime — отдельный тариф Starlink для морских судов

Да, Starlink в очередной раз расширяется — начиналось все с обычных домохозяйств, а за последние несколько месяцев SpaceX удалось сделать интернет «мобильным», как изначально планировал Илон Маск — он стал доступным в автомобилях (1 и 2), и вскоре появится в самолетах. Что касается «мобильности» Starlink, то речь идет именно о различных версиях приемников, которые обеспечивают доступность услуги не только в частных домах, но и на транспорте. SpaceX никогда не собиралась конкурировать с операторами сотовой связи.

Starlink Maritime allows you to connect from some of the most remote waters in the world → https://t.co/Qa48wiYN5f pic.twitter.com/Vd3Bli6id2 — SpaceX (@SpaceX) July 7, 2022

Условия и цена

SpaceX уже начала принимать заявки на подключение на сайте проекта — со сроками отгрузки оборудования около двух недель. Цена оборудования — два высокоскоростных приемника с усиленной защитой, способных поддерживать стабильную связь во время волн на море и сильных штормов — $10 000. Абонентская плата — $5 000 в месяц. При необходимости услугу можно приостановить — платить нужно только за месяцы активного пользования интернетом. Кроме того, Starlink Maritime предлагает большую скорость приема — до 350 Мбит/с. А вот задержка больше — <99 мс против 20-40 мс для других тарифов. Никаких ограничений по объему данных или скорости в тарифе Maritime нет, как и в других планах Starlink. В то же время, SpaceX предостерегает от «чрезмерного использования сетевых ресурсов».

Для сравнения, оборудование Starlink для домохозяйств (услуга Residential) и автофургонов (RV) стоит $599 — в набор входит одна (более компактная) Dishy McFlatface (так «тарелку» называют фанаты) с домашним тарифом $110 в месяц или $135 в месяц для владельцев трейлеров на колесах. Здесь следует отметить, что тарифом RV запрещается пользоваться интернетом при передвижении фургона, а нарушение условий приводит к потере гарантии.

В настоящее время зона покрытия Starlink Maritime ограничена — это воды США, Европы, Австралии, Новой Зеландии, Чили и т.д. Покрытия в Северном и Южном полушарии будут расширены до первого квартала 2023 года.

Подытоживая, Starlink Maritime — недешевый. В то же время CEO SpaceX Илон Маск обратил внимание, что компания ранее платила $150 тыс. в месяц за «гораздо худший» интернет на судах, обслуживающих запуски ракет Falcon 9.

No, it’s dual, high performance terminals, which are important for maintaining the connection in choppy seas & heavy storms. Still obv premium pricing, but way cheaper & faster than alternatives. SpaceX was paying $150k/month for a much worse connection to our ships! — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

SpaceX опубликовала видео записи посадки первой ступени Falcon 9 на автономную морскую платформу, позволяющую оценить качество картинки из Starlink Maritime (справа) по сравнению с неназванным сервисом другой компании (слева).

In addition to withstanding extreme cold, heat, hail, sleet, heavy rain, and gale force winds, Starlink is rugged enough to withstand rocket landings. Here’s live video captured on a SpaceX droneship at sea with and without Starlink pic.twitter.com/EKhLrjLhlq — SpaceX (@SpaceX) July 7, 2022

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Как уже отмечалось в начале текста, SpaceX запустила тариф Maritime через неделю после получения разрешения американского регулятора FCC на предоставление услуги Starlink на транспорте во время движения. В заявлении FCC упоминается о возможных помехах во время работы в диапазоне 12,2-12,7 ГГц — рабочих частотах, которые использует Starlink и которые Dish Network хочет использовать для предоставления услуг 5G. Это кажется потенциальной проблемой, учитывая текущий спор между SpaceX и Dish — SpaceX утверждает, что планы Dish по предоставлению услуг 5G на частоте 12 ГГц «сделают Starlink непригодным для использования», а Dish обвиняет SpaceX во лжи. А мы тем временем ждем запуска интернета Starlink в поездах «Укрзализныци» до конца 2022 года.