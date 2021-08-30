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По мере приближения презентации iPhone следующего поколения, которая ожидается в сентябре, в сети появляется все больше информации о готовящихся устройствах. Так, аналитик Мин-Чи Куо в свежей заметке для инвесторов рассказал о поддержке спутниковой технологии связи, которая будет использоваться вне зоны покрытия обычной сотовой связи.

Это далеко не первое упоминание подобного решения — еще в 2019 году Bloomberg в одной из публикаций рассказывал о перспективной спутниковой технологии, разрабатываемой Apple с целью обеспечения отдельного канала связи для своих устройств.

В отчете Мин-Чи Куо говорится, что iPhone 13 (накануне в сети появились фото упаковочных наклеек, подтверждающих это название) получит модифицированную версию 5G-модема Qualcomm Snapdragon X60 с поддержкой C-диапазона, используемого для наземной и спутниковой радиосвязи. Это позволит iPhone 13 напрямую подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите для звонков и отправки сообщений вне зоны действия сотовой связи.

Самым известным проектом спутникового интернета такого рода является Starlink Илона Маска, но Apple якобы выбрала себе в партнеры оператора спутниковой связи Globalstar, акции которого резко выросли в начале этого года, когда Qualcomm объявила, что ее будущий сотовый модем X65 будет поддерживать технологию Globalstar Band n53. Ранее 3GPP в рамках расширения 5G одобрила диапазон Band n53.

Пока неизвестно, смогут ли iPhone 13 использовать спутниковый канал связи для обычных звонков и сообщений, или же функциональность будет сугубо ограничена фирменными сервисами iMessage или FaceTime. В будущем Apple может расширить спутниковую связь на AR-гарнитуру, автомобиль Apple Car и устройства «интернета вещей».