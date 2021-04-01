770 км (WLTP) / 108 кВтч: Немцы объявили официальный запас хода премиального электромобиля Mercedes-Benz EQS

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В преддверии официальной премьеры своего флагманского электромобиля Mercedes-Benz EQS (напомним, она состоится 15 апреля 2021 года) немецкий автопроизводитель решил раскрыть главный показатель новинки — запас хода.

Осенью 2019 года, в момент анонса концепта Mercedes-Benz Vision EQS, разработчики использовали батарею емкостью 100 кВтч и озвучили запас хода 700 км. Для серийной модели, построенной на базе данного концепта, характеристики решили улучшить. В итоге в Mercedes-Benz EQS установят батарею емкостью 108 кВтч, собранную из 12 модулей по 9 кВтч каждый на основе ячеек Li-Ion NCM 811.

От полного заряда такой батареи крупный седан сможет проехать до 770 км (479 миль) по реалистичному измерительному циклу WLTP, что можно считать весьма хорошим результатом. Судя по всему, немецким инженерам удалось добиться расхода всего 140 Втч на 1 км пути.

Отметим, что недавно мы подробно разбирали дизайн интерьера электромобиля Mercedes-Benz EQS с огромным 55-дюймовым экраном Hyperscreen.

Источник: InsideEV’s