Концепт электромобиля Mercedes-Benz Vision EQS получил премиальный дизайн, мощность 350 кВт, батарею на 100 кВтч и запас хода 700 км

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как и ожидалось, компания Daimler представила на Франкфуртском автосалоне концепт электрического седана премиу-класса Mercedes-Benz Vision EQS.

Модель выполнена в типичном для электрического семейства EQ дизайне с добавлением деталей, характерных для самых дорогих моделей бренда, включая S-Klasse и Maybach — новый стиль назвали Progressive Luxury. В итоге солидный седан с визуальным разделением за счет темной верхней части корпуса и необычной светотехникой отличается элегантным аэродинамичным силуэтом.

Фары Digital Light представляют собой два раздельных модуля голографических линз, передняя «решетка» состоит из 188 светодиодов, которые превращают фронтальную части в световую матрицу, которая выводит подсветку на новый уровень. Задняя светотехника представляет собой массив из 229 подсвеченных трехлучевых звезд Mercedes. И, наконец, по всему периметру корпуса проходит 360-градусный «световой пояс», который позволяет обеспечить множество вариантов подсветки.

Электрические двигатели с суммарной мощностью 350 кВт и крутящим моментом 760 Нм установлены на передней и задней оси, что обеспечивает полноценный полный привод и контроль тяги на каждой из осей. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4,5 секунд, а максимальная скорость превышает отметку 200 км/ч.

Батарея емкостью 100 кВтч от дочерней компании Daimler Accumotive интегрирована в пол электромобиля между осями, запас хода составляет 700 км по измерительному циклу WLTP. Благодаря поддержке скоростной зарядки мощностью до 350 кВт, время заряда до 80% составляет менее 20 минут. Платформа выполнена из стали, алюминия и углеволокна, что обеспечивает надлежащий уровень прочности, жесткости и веса.

При создании интерьера Mercedes-Benz Vision EQS дизайнеры ориентировались на люксовые яхты, что хорошо видно по изображениям в салоне. Для отделки использовались не только премиальные, но и экологичные и технологичные материалы, включая микроволокно Dinamica из переработанных PET-бутылок, искусственную кожу и ткань для отделки крыши с добавлением микропластика из океанических отходов. В качестве системы управления используется концепт следующего поколения Advanced MBUX.

Концепт Mercedes-Benz Vision EQS оснащен набором сенсоров и датчиков, которые обеспечивают работу автопилота Level 3. Благодаря модульной системе автопилотирования, в будущем сенсоры и блоки управления можно будет заменить на более продвинутые, подняв уровень автопилота до Level 4.

Официальной информации о сроках выхода на рынок серийной модели на базе данного концепта пока нет, однако по слухам, Mercedes-Benz EQS может поступить в продажу уже в 2020 году. В 2022 году к нему должен присоединиться электрический седан Mercedes-Benz EQE, который станет прямым конкурентом Tesla Model S.

Источник: Daimler