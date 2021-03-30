Фотогалерея дня: Интерьер электромобиля Mercedes-Benz EQS с огромным 55-дюймовым экраном Hyperscreen

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Премьера премиального электромобиля Mercedes-Benz EQS ожидается уже 15 апреля текущего года, однако немцы решили заранее опубликовать фотографии самого интересного — интерьера новинки. Как вы помните по концепту Mercedes-Benz Vision EQS, разработчики собирались занять солидную часть передней панели сенсорными экранами.

И в итоге реальность скорее превзошла ожидания, чем разочаровала. Практически вся передняя панель салона серийного EQS занята тремя OLED-экранами с диагоналями 17,7, 12,3 и 12,3 дюйма — в итоге формируется огромный визуальный массив с диагональю 141 см (или 55 дюйма в более привычных единицах).

В темное время суток в салоне автоматически включается подсветка, которая делает интерьер Mercedes-Benz EQS еще более футуристичным.

Интересно, что для тех водителей, которые не слишком хорошо относятся к такому количеству экранов, немцы предложат более спокойную версию передней панели, где вместо единого сверхдлинного экрана установят приборную панель и отдельный экран инфотейнмент-системы. Оставшееся пространство прикроют панелью из металла, дерева или другого премиум-материала.

Напомним, что до конца 2022 года Mercedes-Benz запустит в производство сразу шесть электромобилей семейства EQ, включая люкс-седан Mercedes-Benz EQS, компактный кроссовер Mercedes-Benz EQA и среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQB, бизнес-седан Mercedes-Benz EQE, а также пару электрокроссоверов на основе седанов Mercedes-Benz EQS и Mercedes-Benz EQE с кодовыми обозначениями SUV EQS и SUV EQE соответственно.

Источник: Mercedes-Benz