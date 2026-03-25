91-летний китаец прошел Resident Evil: Requiem без единого гайда, только с блокнотиком

91-летний Ян Бинлинь, которого в сети знают под ником «Game Grandpa», прошел Resident Evil Requiem без использования гайдов или посторонних подсказок. Вместо этого он пользовался собственными записями — во время прохождения игр дедушка имеет привычку вести особую тетрадь, куда записывает схемы уровней, решения головоломок и ключевые детали, которые помогают двигаться дальше.





Видео с его прохождением появились на китайской платформе Bilibili и быстро разошлись по сети. В них видно, что Ян играет максимально осторожно: не спешит, внимательно проверяет комнаты, контролирует ресурсы и старается избегать лишних стычек Играя за Леона Кеннеди он, например, отстреливает Licker’ов с безопасной дистанции, не тратя лишние патроны. В других эпизодах выбирает еще более осторожную тактику — обходит врагов и изучает их поведение, прежде чем двигаться дальше.

Пока большинство игроков в сложных моментах открывают гайд или смотрят прохождение, Ян буквально создает собственный. В тетради пожилого геймера видны нарисованные от руки карты, отметки о закрытых дверях или важных предметах, заметки о комбинациях и решениях пазлов. Фактически это аналог того, что раньше можно было найти в печатных журналах или фанатских справочниках.

Ведение игровой тетради — давняя привычка Яна, ведь ранние части Resident Evil в конце 90-х и в начале 2000-х не имели детальных маркеров или подсказок. Игрокам приходилось самостоятельно запоминать маршруты, комбинировать предметы и решать головоломки без помощи интерфейса.





Game Grandpa получает удовольствие от процесса мышления, а финал игры для него — не самоцель. Игрок отмечает, что серия Resident Evil научила его не сдаваться:

«Какими бы сложными ни были обстоятельства, если рядом есть кто-то, вместе можно это пройти».

Под «кем-то» он подразумевает не только персонажей игры, но и свою аудиторию. Во время стримов зрители активно общаются с ним в чате, и, по словам Яна, это делает прохождение более интересным.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ян Бинлинь уже имеет официальное признание — он внесен в Книгу Рекордов Гиннеса как старейший стример видеоигр. До выхода на пенсию в 1996 году он работал в сфере научных исследований и инженерии, связанной с бурением нефти и газа в южном Сычуани.

С видеоиграми Ян познакомился уже после завершения карьеры. Начинал с ранних консолей и постепенно перешел к современным платформам. За это время он успел пройти немало игр и собрать собственную коллекцию физических копий. Resident Evil стал одной из его любимых серий — не в последнюю очередь из-за сочетания исследования, головоломок и напряженной атмосферы.

Источник: Dexerto