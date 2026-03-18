Новости Игры 18.03.2026 comment views icon

Потенциальная жена Леона появится в DLC к Resident Evil Requiem

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Леон С. Кеннеді / Capcom

Персонажка Ада Вонг с большой вероятностью появится в сюжетном дополнении к Resident Evil Requiem. Об этом сообщил известный инсайдер Dusk Golem (AestheticGamer), уточнив, что информация якобы появилась из-за «непреднамеренной утечки».


«Произошла небольшая ошибка где-то (контекст не буду раскрывать)… это была непреднамеренная утечка. Но Ада Вонг очень вероятно появится в DLC к Resident Evil Requiem. Это не мое заявление — информация случайно оказалась в открытом доступе», — написал инсайдер.

 

Официально Capcom не подтверждала ни DLC, ни участие Ады Вонг. Resident Evil Requiem продолжает модель, которую Capcom активно использует последние годы — крупные релизы с последующей поддержкой через сюжетные дополнения. По официальным данным, игра уже разошлась тиражом более 6 млн копий и достигла этого результата быстрее предыдущих частей серии.

Для серии Resident Evil DLC — привычная практика: дополнения часто раскрывают параллельные события или показывают сюжет с точки зрения других персонажей. Такой формат хорошо подходит именно для Ады Вонг, которая традиционно действует «за кадром» основной истории.


Ада Вонг — один из самых стабильных второстепенных персонажей франшизы. Она регулярно появляется в ключевых частях, но ее мотивы остаются скрытыми, а сюжетная линия — фрагментарной.

Леон Кеннеди и Ада Вонг /Capcom

В предыдущих играх ее историю уже неоднократно выносили в отдельные режимы или DLC, что позволяло показать альтернативный взгляд на события без изменения основной кампании.
Связь между Леоном С. Кеннеди и Адой Вонг остается одной из самых длительных сюжетных линий серии со времен Resident Evil 2. Их отношения не имеют четкого развития, но постоянно воспроизводятся в разных играх.

Ада периодически помогает Леону, действуя независимо и не раскрывая собственных целей. Несмотря на это, Леон демонстрирует к ней доверие даже в сомнительных ситуациях. Из-за этой незавершенности фанаты часто воспринимают их как «неофициальную пару» — отсюда и шуточные формулировки вроде «потенциальная жена».

Учитывая коммерческий успех игры и предыдущую практику, сюжетное дополнение выглядит почти неизбежным — вопрос лишь в том, когда его анонсируют и какую именно роль в нем получит Ада Вонг.

Resident Evil Requiem разошлась тиражом 6 млн за 17 дней: лучший старт за 30 лет серии

Спецпроекты
Источник: X.com/Dusk Golem

Популярные новости

arrow left
arrow right
Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показал Леона как полного неудачника: промахи в 100% выстрелов, но почему?
Resident Evil Requiem продалась тиражом 5 млн копий менее чем за неделю и побила рекорд Steam
Три часа в Resident Evil Requiem: журналисты поделились первыми впечатлениями от игры
OnePlus Nord 6 на подходе: утечка говорит о процессоре Snapdragon 8s Gen4, дисплее 165 Hz и батарее 9000 mAh
Масштабный взлом: в сеть слили данные почти 267 тысяч клиентов интернет-магазина НБУ, — СМИ
"Заслуживают тысячи смертей": Хидеки Камия проклял геймеров, распространяющих спойлеры Resident Evil Requiem
Metacritic удалил из Videogamer обзор Resident Evil Requiem: рецензию написал ИИ, а не журналист
Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком посередине: в сети появились первые фото и характеристики
В Resident Evil Requiem добавили 100 видов зомби с уникальным поведением
Resident Evil Requiem разошлась тиражом 6 млн за 17 дней: лучший старт за 30 лет серии
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
Resident Evil Requiem претендует на звание лучшей игры серии с "горько-сладким сюжетом" с 88 баллами на Metacritic
OpenAI запустила кастомный ChatGPT, который следит за перепиской работников
Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem стал "горячим" благодаря сотрудницам Capcom: "Проверяли малейшие морщинки"
"Нашли свою Игру 2026 года": Resident Evil Requiem вышла с "невероятной оптимизацией" и рейтингом 85%
Случайная утечка почты доказала: Amazon Ring намеревалась использовать функцию наблюдения за людьми
Инсайдеры раскрыли детали Google Pixel 11 Pro Fold: более тонкий корпус и обновленный модуль LED-камеры
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить