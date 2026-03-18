Потенциальная жена Леона появится в DLC к Resident Evil Requiem

Персонажка Ада Вонг с большой вероятностью появится в сюжетном дополнении к Resident Evil Requiem. Об этом сообщил известный инсайдер Dusk Golem (AestheticGamer), уточнив, что информация якобы появилась из-за «непреднамеренной утечки».





«Произошла небольшая ошибка где-то (контекст не буду раскрывать)… это была непреднамеренная утечка. Но Ада Вонг очень вероятно появится в DLC к Resident Evil Requiem. Это не мое заявление — информация случайно оказалась в открытом доступе», — написал инсайдер.

Официально Capcom не подтверждала ни DLC, ни участие Ады Вонг. Resident Evil Requiem продолжает модель, которую Capcom активно использует последние годы — крупные релизы с последующей поддержкой через сюжетные дополнения. По официальным данным, игра уже разошлась тиражом более 6 млн копий и достигла этого результата быстрее предыдущих частей серии.

Для серии Resident Evil DLC — привычная практика: дополнения часто раскрывают параллельные события или показывают сюжет с точки зрения других персонажей. Такой формат хорошо подходит именно для Ады Вонг, которая традиционно действует «за кадром» основной истории.





Ада Вонг — один из самых стабильных второстепенных персонажей франшизы. Она регулярно появляется в ключевых частях, но ее мотивы остаются скрытыми, а сюжетная линия — фрагментарной.

В предыдущих играх ее историю уже неоднократно выносили в отдельные режимы или DLC, что позволяло показать альтернативный взгляд на события без изменения основной кампании.

Связь между Леоном С. Кеннеди и Адой Вонг остается одной из самых длительных сюжетных линий серии со времен Resident Evil 2. Их отношения не имеют четкого развития, но постоянно воспроизводятся в разных играх.

Ада периодически помогает Леону, действуя независимо и не раскрывая собственных целей. Несмотря на это, Леон демонстрирует к ней доверие даже в сомнительных ситуациях. Из-за этой незавершенности фанаты часто воспринимают их как «неофициальную пару» — отсюда и шуточные формулировки вроде «потенциальная жена».

Учитывая коммерческий успех игры и предыдущую практику, сюжетное дополнение выглядит почти неизбежным — вопрос лишь в том, когда его анонсируют и какую именно роль в нем получит Ада Вонг.

Источник: X.com/Dusk Golem