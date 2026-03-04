Resident Evil Requiem продалась тиражом 5 млн копий менее чем за неделю и побила рекорд Steam

Capcom сообщила, что новая игра Resident Evil Requiem разошлась тиражом более 5 млн копий менее чем за неделю после релиза. Для серии это очередное достижение: по состоянию на 31 декабря общие продажи франшизы Resident Evil (которая в этом месяце празднует свое 30-летие) превысили 183 миллиона копий по всему миру.





Игру выпустили 27 февраля, и еще до старта она собрала значительный информационный шум и награды на выставках, в частности на Gamescom. Это существенно усилило интерес к проекту еще до появления в магазинах.

В Capcom заявляют, что Resident Evil Requiem «успешно подняла суть survival horror на новый уровень, усилив взаимодействие между интенсивным страхом и захватывающим экшеном». Игра действительно делает ставку на контраст: от напряженных моментов с Грейс до более агрессивного стиля Леона, который уверенно владеет бензопилой и вступает в ближний бой.

Отдельно студия отмечает собственный движок RE Engine. Именно он «позволил компании обеспечить фотореалистичную детализацию, включая кожу персонажей, слезы в глазах, движение волос и прозрачность света». То есть речь не только о темных коридорах и резких скримерах, но и о технически сложной работе со светом, текстурами и анимацией. Обозреватели также хорошо оценили техническую оптимизацию — игра на ПК выглядит очень хорошо и в большинстве случаев — геймплей стабильный, особенно если у вас хотя бы средний уровень железа.





Игра предлагает несколько уровней сложности и позволяет переключаться между видом от первого и третьего лица в реальном времени. По словам Capcom, это сделало Requiem более доступной как для давних фанатов серии, так и для новичков.

После релиза проект зафиксировал самый высокий пиковый онлайн в Steam среди всех частей Resident Evil. Критики также отметили успех: одна из рецензий оценила игру на пять звезд, назвав ее «одновременно искусным примером удушающего ужаса и ностальгическим победным ходом для легендарной серии».

https://itc.ua/articles/tehnycheskyj-obzor-resident-evil-requiem-na-pk-pervyj-next-gen-horror-capcom/

Источник: eurogamer