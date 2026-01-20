Фейерверк в лицо: геймер создал хардкор-шутер, где ПК стреляет в ответ

Геймер создал шутер от первого лица, где уровень стресса растет с геометрической прогрессией. Каждое попадание по персонажу буквально ощущается в реальной жизни.

Видеоопубликовал пользователь X под ником @interesting_aIl. На нем геймер подключил к своему ПК целую систему из фейерверков, пиротехники, воды, воздуха и электротока, чтобы каждая игровая сессия превращалась в фестиваль эмоций.

Энтузиаст облепил монитор пиротехническими зарядами и зашел в шутер. Каждый раз, когда персонаж в игре получает урон, рядом с игроком взрываются фейерверки. Сам он сидит в шлеме и специальной куртке, похоже, они огнестойкие, иначе все могло бы закончиться ожогами. Каждый выстрел в игре сопровождается настоящей вспышкой или ударом, который он чувствует своим телом.

«Его соседи, которые живут ниже него, удивляются, почему над ними война», — шутят пользователи.

Во второй части видео показано дополнительное устройство, которое имитирует отдачу оружия. Система может запускать пиротехнические заряды один за другим, создавая эффект пулеметной стрельбы. Есть и режим «очереди»: фейерверки взрываются почти без пауз, будто настоящий непрерывный огонь.

Похоже, игрок решил, что останавливаться на этом скучно, и перешел на третий уровень. Во время перестрелки на него плещется вода, дует сильный ветер, а в какой-то момент дымовая или ветровая машина как будто выходит из строя прямо во время работы. Все это происходит синхронно с тем, что показывают на экране для полного погружения.

На последних кадрах видна настоящая «вишенка на торте» — система с электрошокером. Каждый раз, когда персонаж в игре получает урон, ток бьет по конкретной части тела, например, руке или ноге. А если игрока зажимают в угол и добивают, разряд проходит сразу через несколько зон, и его буквально сносит со стула.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Battlefield разрушил бы его дом», — продолжают комментировать его видео.

Но такая система совсем не практична. Пиротехнику приходится заряжать после каждого забега, шутер ставить на паузу, а удары током это объективно опасно. Но геймеры и раньше устраивали подобные безумные эксперименты. Один пользователь из Bilibili собрал настоящую танковую установку для World of Tanks, а другой сделал симулятор истребителя с подвижным креслом фальшивыми ракетами, дымом и пламенем позади кабины.

Источник: Toms Hardware