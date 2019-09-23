91% всего лития добывается в трех странах мира: Австралии (44%), Чили (34%) и Аргентине (13%), он нужен в том числе для батарей электромобилей

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Высокая стоимость батарей для электромобилей объясняется не только отсутствием технологического прорыва и сравнительно небольшими объемами производства, но и особенностями добычи материалов, которые необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей.

Так, по данным американского Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (Office of Energy Efficiency & Renewable Energy) на 2017 год, 91% лития добывают всего три страны мира — Австралия (44%), Чили (34%) и Аргентина (13%).

Не лучше ситуация и с другими материалами — более половины (59%) добываемого на Земле кобальта происходит из Конго, две трети (67%) графита и более половины (54%) алюминия — из Китая, треть (33%) магния — из ЮАР.

Material Total Tons

Produced Country Share of

Production Lithium 43,000 Australia 44% Chile 34% Argentina 13% Rest of World 9% Cobalt 110,000 Democratic Republic of Congo 59% Russia 5% Australia 5% Rest of World 31% Nickel 2.1 million Philippines 11% Canada 10% Russia 9% Australia 9% Rest of the World 61% Manganese 16 million South Africa 33% China 16% Australia 14% Rest of the World 37% Natural graphite 1.2 million China 67% India 13% Brazil 8% Rest of the World 12%

При этом потребление целевых материалов все время растет, так что производители электромобилей вполне могут столкнуться с их недостатком, если сегмент будет разиваться так же активно, как на данный момент или если одна из ключевых стран столкнется с проблемами любого толка, способными повлиять на добычу и отгрузку полезных ископаемых.

Напомним, что по данымм Госгеонедр Украины, наша страна располагает огромными запасами лития, никеля, кобальта и марганца, которые необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей.

Чиновники считают, что у Украины достаточно высокие перспективы создания собственной минерально-сырьевой базы и преобразования из страны-импортера в экспортера материалов для производства батарей. Для этого нужно как внимание правительства, так и интерес иностранных компаний, которые специализируются на добыче цветных металлов.

Источник: InsideEv’s