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91% всего лития добывается в трех странах мира: Австралии (44%), Чили (34%) и Аргентине (13%), он нужен в том числе для батарей электромобилей

91% всего лития добывается в трех странах мира: Австралии (44%), Чили (34%) и Аргентине (13%), он нужен в том числе для батарей электромобилей

91% всего лития добывается в трех странах мира: Австралии (44%), Чили (34%) и Аргентине (13%), он нужен в том числе для батарей электромобилей


Высокая стоимость батарей для электромобилей объясняется не только отсутствием технологического прорыва и сравнительно небольшими объемами производства, но и особенностями добычи материалов, которые необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей.

Так, по данным американского Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (Office of Energy Efficiency & Renewable Energy) на 2017 год, 91% лития добывают всего три страны мира — Австралия (44%), Чили (34%) и Аргентина (13%).

Не лучше ситуация и с другими материалами — более половины (59%) добываемого на Земле кобальта происходит из Конго, две трети (67%) графита и более половины (54%) алюминия — из Китая, треть (33%) магния — из ЮАР.

MaterialTotal Tons
Produced		CountryShare of
Production
Lithium43,000Australia44%
Chile34%
Argentina13%
Rest of World9%
Cobalt110,000Democratic Republic of Congo59%
Russia5%
Australia5%
Rest of World31%
Nickel2.1 millionPhilippines11%
Canada10%
Russia9%
Australia9%
Rest of the World61%
Manganese16 millionSouth Africa33%
China16%
Australia14%
Rest of the World37%
Natural graphite1.2 millionChina67%
India13%
Brazil8%
Rest of the World12%

При этом потребление целевых материалов все время растет, так что производители электромобилей вполне могут столкнуться с их недостатком, если сегмент будет разиваться так же активно, как на данный момент или если одна из ключевых стран столкнется с проблемами любого толка, способными повлиять на добычу и отгрузку полезных ископаемых.

Напомним, что по данымм Госгеонедр Украины, наша страна располагает огромными запасами лития, никеля, кобальта и марганца, которые необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей.

Чиновники считают, что у Украины достаточно высокие перспективы создания собственной минерально-сырьевой базы и преобразования из страны-импортера в экспортера материалов для производства батарей. Для этого нужно как внимание правительства, так и интерес иностранных компаний, которые специализируются на добыче цветных металлов.

Источник: InsideEv’s

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