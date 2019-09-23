91% всего лития добывается в трех странах мира: Австралии (44%), Чили (34%) и Аргентине (13%), он нужен в том числе для батарей электромобилей
Высокая стоимость батарей для электромобилей объясняется не только отсутствием технологического прорыва и сравнительно небольшими объемами производства, но и особенностями добычи материалов, которые необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей.
Так, по данным американского Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (Office of Energy Efficiency & Renewable Energy) на 2017 год, 91% лития добывают всего три страны мира — Австралия (44%), Чили (34%) и Аргентина (13%).
Не лучше ситуация и с другими материалами — более половины (59%) добываемого на Земле кобальта происходит из Конго, две трети (67%) графита и более половины (54%) алюминия — из Китая, треть (33%) магния — из ЮАР.
|Material
|Total Tons
Produced
|Country
|Share of
Production
|Lithium
|43,000
|Australia
|44%
|Chile
|34%
|Argentina
|13%
|Rest of World
|9%
|Cobalt
|110,000
|Democratic Republic of Congo
|59%
|Russia
|5%
|Australia
|5%
|Rest of World
|31%
|Nickel
|2.1 million
|Philippines
|11%
|Canada
|10%
|Russia
|9%
|Australia
|9%
|Rest of the World
|61%
|Manganese
|16 million
|South Africa
|33%
|China
|16%
|Australia
|14%
|Rest of the World
|37%
|Natural graphite
|1.2 million
|China
|67%
|India
|13%
|Brazil
|8%
|Rest of the World
|12%
При этом потребление целевых материалов все время растет, так что производители электромобилей вполне могут столкнуться с их недостатком, если сегмент будет разиваться так же активно, как на данный момент или если одна из ключевых стран столкнется с проблемами любого толка, способными повлиять на добычу и отгрузку полезных ископаемых.
Напомним, что по данымм Госгеонедр Украины, наша страна располагает огромными запасами лития, никеля, кобальта и марганца, которые необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей.
Чиновники считают, что у Украины достаточно высокие перспективы создания собственной минерально-сырьевой базы и преобразования из страны-импортера в экспортера материалов для производства батарей. Для этого нужно как внимание правительства, так и интерес иностранных компаний, которые специализируются на добыче цветных металлов.
Источник: InsideEv’s