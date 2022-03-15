Абоненты «Киевстар» перечислили более 1,2 млн. грн. для помощи украинской армии

За две недели абоненты национального мобильного оператора перечислили 1 229 000 гривен в Благотворительный Фонд «Повернись живим» с помощью СМС сообщений на номер 88009. Все собранные средства пойдут на обеспечение необходимым снаряжением украинских военных, защищающих нашу страну.

28 февраля «Киевстар» инициировал создание специального короткого номера для сбора благотворительной помощи армии. Все абоненты предоплаченной связи «Киевстар» и Vodafone могут отправить SMS сообщение с любым текстом на номер 88009 и с их мобильного баланса будет перечислено 10 гривен в БФ «Повернись живим».

«Украинцы показывают чрезвычайную сплоченность в ответ на угрозу. Мы хотим поблагодарить каждого из 99 тысяч абонентов, кто присоединился к собранию, ведь именно в единстве – наша сила! Мы также не остаемся в стороне. Киевстар уже досрочно выплатил более 1 млрд грн налога на прибыль и выделил 15 миллионов гривен для гуманитарной помощи украинским военным и больницам», Ганна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям «Киевстар»

В конце февраля «Киевстар» перечислил 10 млн грн в БФ «Повернись живим» на гуманитарные нужды военных и 5 миллионов гривен в БФ «Твоя опора» на обеспечение украинских больниц медикаментами и расходными материалами, необходимыми для спасения раненых.