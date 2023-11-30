Absurd Ventures Дэна Хаузера (сооснователя Rockstar) анонсировала графическую новеллу и аудиодраму

Два дня назад стало известно, что студия Absurd Ventures Дэна Хаузера (соучредителя и бывшего креативного директора Rockstar Games) зарегистрировала две торговые марки под названиями AMERICAN CAPER и A BETTER PARADISE. Однако церемонии вручения наград The ​​Game Awards ждать не пришлось. Absurd Ventures официально сообщила, что это будут графическая новелла и аудиодрама. Это не видеоигры, по крайней мере, пока есть вероятность, что миры этих произведений будут развиваться.

В центре сюжета AMERICAN CAPER — две нормальные, но сильно разрушенные американские семьи в мире коррумпированного бизнеса, бестолковой политики и бессмысленного криминала. «Американский капер» дебютирует в виде графического романа, иллюстрирующего известный художник комиксов Саймон Бисли. Первую историю обещают в 2024 году.

A BETTER PARADISE – экзистенциальный триллер, действие которого разворачивается в скором будущем. В настоящее время в производстве находится 12-серийный фантастический аудиосериал, который также выйдет где-то в 2024-м. Absurd Ventures сотрудничает с отмеченной наградами аудиокомпанией Q-CODE Media для совместного производства.