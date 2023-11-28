Absurd Ventures Дэна Хаузера (соучредитель Rockstar) зарегистрировала 2 торговых марки. Ждем анонсов на The Game Awards

Обе заявки на торговые марки были поданы 28 июля 2023, передает InsiderGaming. Дэн Хаузер покинул Rockstar Games в марте 2020 года по неизвестным причинам, а в феврале 2021 года основал две новые компании: Absurd Ventures LLC и Absurd Ventures in Games LLC.

В середине 2023 года Хаузер поделился подробностями об Absurd Ventures, рассказав, что компания «строит нарративные миры, создает персонажей и пишет истории для самых разных жанров, независимо от платформы: кино и анимации, видеоигр и другого интерактивного контента, книг, графических романов и сценариев подкастов».

В интервью изданию Variety в начале этого месяца операционная директор Absurd Ventures Венди Смит сказала: «В ближайшие недели у нас будет больше объявлений о проектах, которые уже находятся на стадии препродакшна и производства». После этого интервью Absurd не объявляла никаких новостей о своих играх, вероятно этого можно ожидать нынешней церемонии вручения наград The ​​Game Awards 7 декабря.