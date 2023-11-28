Absurd Ventures Дэна Хаузера (соучредитель Rockstar) зарегистрировала 2 торговых марки. Ждем анонсов на The Game Awards

Соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер подал заявку на регистрацию двух торговых марок своей новой игровой студии Absurd Ventures. Первым их заметил пользователь форума GTA deadasdisco, новые торговые марки касаются названий AMERICAN CAPER и A BETTER PARADISE.
Обе заявки на торговые марки были поданы 28 июля 2023, передает InsiderGaming. Дэн Хаузер покинул Rockstar Games в марте 2020 года по неизвестным причинам, а в феврале 2021 года основал две новые компании: Absurd Ventures LLC и Absurd Ventures in Games LLC.
В середине 2023 года Хаузер поделился подробностями об Absurd Ventures, рассказав, что компания «строит нарративные миры, создает персонажей и пишет истории для самых разных жанров, независимо от платформы: кино и анимации, видеоигр и другого интерактивного контента, книг, графических романов и сценариев подкастов».
В интервью изданию Variety в начале этого месяца операционная директор Absurd Ventures Венди Смит сказала: «В ближайшие недели у нас будет больше объявлений о проектах, которые уже находятся на стадии препродакшна и производства». После этого интервью Absurd не объявляла никаких новостей о своих играх, вероятно этого можно ожидать нынешней церемонии вручения наград The Game Awards 7 декабря.
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