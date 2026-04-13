Новости Игры 13.04.2026

В тени гиганта: релиз новой Fable могут перенести из-за выхода GTA 6

По информации инсайдера Джеффа Грабба, выход обновленной версии игры „Fable“ от Playground может быть перенесен на 2027 год из-за выпуска „Grand Theft Auto 6“ от Rockstar / Wccftech

Microsoft рассматривает возможность перенос перезапуска Fable на 2027 год. Главной причиной называют нежелание конкурировать с Grand Theft Auto 6, которая может затмить все остальные игровые релизы.


Ожидаемый перезапуск культовой серии Fable от студии Playground Games может задержаться на пути к игрокам. Согласно сообщению издания Wccftech, Microsoft серьезно оценивает риски выхода игры в слишком загруженный период.

Основным препятствием стал анонс и вероятное окно выхода Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games. Аналитики утверждают, что издатели пытаются максимально дистанцировать свои крупные проекты от релиза «самой желанной игры десятилетия».

Ситуация с GTA 6 заставляет всю индустрию пересматривать свои планы. Выход такого масштабного тайтла обычно сопровождается огромным вниманием прессы и геймеров, что оставляет мало шансов другим играм на успешный старт.


Для Xbox перенос Fable на 2027 год может стать стратегическим шагом. Это позволит разработчикам получить дополнительное время на полировку игры и избежать прямого столкновения с маркетинговой машиной Take-Two.

Playground Games впервые работает над масштабной RPG в открытом мире. Дополнительное время поможет воплотить все амбициозные идеи без спешки и давления. Качество продукта в таком случае значительно выиграет от отсутствия жестких дедлайнов.

Это не первый случай, когда крупные издатели «убегают» от крупных релизов. В истории игровой индустрии немало примеров, когда хорошие игры проваливались из-за неудачно выбранной даты выхода наряду с громкими блокбастерами.

В настоящее время официальным окном релиза Fable все еще считается 2025 год. Однако отсутствие регулярных демонстраций игрового процесса лишь подогревает слухи о возможном изменении графика выхода новинки.

Изменение окна релиза также даст Microsoft возможность лучше распределить свои ресурсы между другими крупными проектами. Таким образом, 2027 год может стать периодом больших и важных релизов для экосистемы Xbox.

Игрокам остается ждать официальных заявлений от Microsoft во время предстоящих игровых презентаций. Пока что информация остается на уровне аналитических прогнозов, хотя логика «избегания GTA» выглядит вполне оправданной.

Источник: Wccftech

