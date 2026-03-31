GTA VI может стать самой дорогой игрой в истории: что известно

София Шадрина

Публичные финансовые документы Rockstar North свидетельствуют, что бюджет GTA VI уже превысил $2,1 млрд и может достичь $3 млрд к ноябрьскому релизу.


Grand Theft Auto VI еще не вышла, но уже претендует на титул самого дорогого медиапродукта в истории игр. Публичные финансовые отчеты Rockstar North, которые обнаружили «интернет-следователи», указывают на астрономические расходы.

Пользователь Reddit под ником Due-Vanilla-8294 и ютубер Saukko505 независимо друг от друга проанализировали официальные документы Rockstar Games UK Limited на британском правительственном портале Companies House. Из отчетов видно, что только Rockstar North потратила на заработные платы с 2019 по 2025 год около £1,6 млрд — или примерно $2,1 млрд. Это только одна студия.

Rockstar ведет разработку GTA VI силами нескольких подразделений: Rockstar San Diego, Rockstar India, Rockstar Lincoln, Rockstar Leeds и Rockstar New England. Если учесть их расходы, общий бюджет GTA VI вполне может превысить $3 млрд до релиза. И это еще без маркетинга, который, по словам генерального директора Take-Two Штрауса Зельника, стартует летом 2026-го.


Здесь стоит придержать восторг. Во-первых, Companies House фиксирует общие расходы студии, а не конкретного проекта — Rockstar North параллельно поддерживает GTA Online и Red Dead Online. Во-вторых, сами авторы анализа прямо предостерегают: они не бухгалтеры, а расчеты являются оценочными. Take-Two официально подтвердила лишь то, что бюджет превышает $1 млрд — конкретных цифр компания не раскрывала.

Тем не менее, аналитическая фирма DFC Intelligence прогнозирует, что GTA VI принесет $3,2 млрд только за первый год продаж. Если затраты на разработку действительно сравняются с этой суммой, Rockstar будет вынуждена отбить их фактически за один сезон.

Для сравнения: GTA V в 2013 году стоила $265 млн — и заработала более $8 млрд. Cyberpunk 2077 с маркетингом обошелся CD Projekt Red в около $330 млн. Red Dead Redemption 2 оценивают в $540 млн. На этом фоне даже нижняя граница оценок бюджета GTA VI выглядит как переписывание отраслевых норм.

GTA VI выходит 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Дата подтверждена Take-Two после двух переносов — сначала с 2025-го на май 2026-го, затем на ноябрь.

Источники: NotebookCheck, GamesRadar, Gaming Amigos

