The Game Awards: голосование за лучшую игру 2023 года по версии игроков

27 ноября на сайте The Game Awards началось голосование за лучшую игру года по версии игроков. Проголосовать за своих фаворитов могут все желающие на сайте TGA.

В общей сложности в шортлисте 30 игр — кроме Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, которые являются главными претендентами на титул «Лучшей игры года», туда попали Starfield и Hogwarts Legacy. На первом этапе проголосовать можно за 10 любимых игр, которые пройдут в следующий тур, всего их будет три. Предыдущие разы на первом этапе из 30 игр отбирали 10, на втором – из 10 покидали 5, а на третьем определяли лучшую среди 5 претендентов. Первый этап голосования продлится до 30 ноября 04:00 по Киеву.

Номинанты The Game Awards на зрительскую награду Player’s Voice:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core VI

Baldur’s Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Хонкай: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man’s Sky

Octopath Traveler II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

Несмотря на то, что организаторы The Game Awards приняли меры, чтобы на этот раз скрыть лидеров в голосовании и сохранить интригу до начала церемонии, все равно в начале произошла утечка, рассекретившая главных фаворитов голосования.

Зрительное голосование за Лучшую игру года: Player’s Voice — единственная номинация TGA, где победитель определяется абсолютным большинством голосов пользователей. Церемония награждения The Game Awards пройдет в ночь на 8 декабря. Игрой 2022 года по версии голосовавших на The Game Awards стала Genshin Impact.

Ключевое о номинантах премии TGA 2023 мы рассказывали в предыдущей публикации по ссылке .