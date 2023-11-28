Новости Игры 28.11.2023 в 09:14 comment views icon

The Game Awards: голосование за лучшую игру 2023 года по версии игроков

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

27 ноября на сайте The Game Awards началось голосование за лучшую игру года по версии игроков. Проголосовать за своих фаворитов могут все желающие на сайте TGA.

The Game Awards: голосование за лучшую игру 2023 года по версии игроков

В общей сложности в шортлисте 30 игр — кроме Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, которые являются главными претендентами на титул «Лучшей игры года», туда попали Starfield и Hogwarts Legacy. На первом этапе проголосовать можно за 10 любимых игр, которые пройдут в следующий тур, всего их будет три. Предыдущие разы на первом этапе из 30 игр отбирали 10, на втором – из 10 покидали 5, а на третьем определяли лучшую среди 5 претендентов. Первый этап голосования продлится до 30 ноября 04:00 по Киеву.

Номинанты The Game Awards на зрительскую награду Player’s Voice:

  • Alan Wake 2
  • Apex Legends
  • Armored Core VI
  • Baldur’s Gate 3
  • Counter-Strike 2
  • Cyberpunk 2077
  • Destiny 2
  • Diablo IV
  • Final Fantasy XVI
  • Fortnite
  • Genshin Impact
  • GTA Online
  • Hi-Fi Rush
  • Hogwarts Legacy
  • Хонкай: Star Rail
  • League of Legends
  • Lies of P
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Minecraft
  • Mortal Kombat 1
  • No Man’s Sky
  • Octopath Traveler II
  • Resident Evil 4
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Starfield
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Valorant
  • Warframe

Несмотря на то, что организаторы The Game Awards приняли меры, чтобы на этот раз скрыть лидеров в голосовании и сохранить интригу до начала церемонии, все равно в начале произошла утечка, рассекретившая главных фаворитов голосования.

The Game Awards: голосование за лучшую игру 2023 года по версии игроков

Зрительное голосование за Лучшую игру года: Player’s Voice — единственная номинация TGA, где победитель определяется абсолютным большинством голосов пользователей. Церемония награждения The Game Awards пройдет в ночь на 8 декабря. Игрой 2022 года по версии голосовавших на The Game Awards стала Genshin Impact.

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Ключевое о номинантах премии TGA 2023 мы рассказывали в предыдущей публикации по ссылке .

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