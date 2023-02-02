Адаптация к отключениям и спад заказов: что происходит с рынком фриланса в Украине?

Из-за масштабных ракетных атак россиян осенью Украина столкнулась с новым испытанием — отключениями света. И если в начале казалось, что в таких условиях работа невозможна, то сейчас бизнес неплохо демонстрирует — удастся все, если приложить немного больше усилий. Сервис Freelancehunt исследовал, как исполнители реагируют на отсутствие электроэнергии и как это отразилось на их работе.

Почти 70% фрилансеров продолжают активно работать даже во время блекаутов, тогда как 30,25% — ждут возвращения электроэнергии в свои дома. В строгой реальности, где работать приходится по графикам отключений света, более заметными становятся преимущества фриланса:

работать можно, когда есть возможность — главное соблюдать дедлайн;

не нужно тратить ценное время, когда есть свет, на дорогу в офис;

работа не зависит от наличия интернета или связи в офисе, где бизнес не всегда может это обеспечить.

У 46,22% фрилансеров количество заказов не изменилось, у 43,49% — уменьшилось, а у 10,29% — увеличилось.

С постоянными заказчиками ситуация несколько иная: 63,03% исполнителей продолжают получать столько проектов, сколько и до блекаута, 30,7% получают меньше, а 6,27% наоборот, больше.

Факторы, повлиявшие на уменьшение количества выполненных проектов:

конкуренция, поскольку темпы роста новых фрилансеров превышают спрос на их услуги;

увеличилось время выполнения проектов (больше времени теперь необходимо для обсуждения деталей ТЗ, условий сотрудничества, финального принятия задания и внесения правок).

Выполнить проект вовремя – квест для каждого современного фрилансера из Украины. Однако цифры показывают, что:

32,56% исполнителей не нуждаются в переносе сроков;

44,75% просили продлить дедлайн, но это было очень редко;

22,69% приходится переносить срок довольно часто.

39,61% заказчиков относятся с пониманием и дают дополнительное время, если нужно, а 21,77% готовы ждать, сколько нужно. Только 8,01% требуют делать все в указанные сроки. Есть даже заказчики, которые настолько заинтересованы в получении результата, что предлагают свою помощь в решении проблем, связанных с отсутствием света, – таких оказалось 3,23%.

10,96% предпринимателей более подробно обсуждают ТЗ и детали. Это важно, поскольку не всегда есть возможность при выполнении проекта своевременно дать ответ или что-либо уточнить. Легче и продуктивнее сразу подробно обсудить и достичь четкого взаимопонимания. Также 16,43% исполнителей не заметили существенных изменений.

Основные изменения в работе фрилансеров в цифрах:

31,37% фрилансеров адаптировали график работы под выключения электроэнергии;

18,82% начали больше времени тратить на выполнение задач (из-за того, что после очередного отключения нужно заново настраиваться на работу);

17,82% приходится чаще и лучше продавать свои услуги;

17,31% приобрели необходимую технику для комфортной работы;

14,68% отмечают, что стало сложнее общаться с заказчиками (могут поздно отвечать, долго не выходить на связь).

61,55% фрилансеров отмечают, что заказчики продолжают их рекомендовать по-прежнему, а 10,50% даже стали рекомендовать чаще. Для предпринимателей фриланс остается неплохой возможностью закрыть разные задачи быстро и недорого, поэтому спрос на такие услуги остался, а во время блекаутов, возможно, будет даже расти.