Адаптивная подвеска BMW M: установлена, но не доступна без дополнительной оплаты

Считалось, что адаптивная подвеска в автомобилях BMW (M Adaptive Suspension) не является опцией по подписке, как компания пыталась сделать с подогревом сидений. Но фактически ее можно использовать на условиях подписки или получить уже после приобретения авто.

Как выяснилось, M Adaptive Suspension, которую BMW предлагает как дополнительную опцию, изначально доступна на соответствующих автомобилях. Все необходимое оборудование уже установлено в автомобиле. Однако воспользоваться этой опцией могут только те, кто оплатит за нее дополнительные средства.

Принцип дополнительных платных опций не новый автомобильной отрасли. Однако обычно дополнительная опция предусматривает установку дополнительного оборудования. Однако в случае BMW все необходимое оборудование уже установлено — даже на тех авто, где клиент не заказывал адаптивную подвеску. Фактически, стоимость этого оборудования уже включена в себестоимость производства. Вот только воспользоваться им могут не все покупатели, а лишь те, кто выложит за это дополнительные средства.

Об этом стало известно из публикации на Reddit о том, что BMW Словения предлагает M Adaptive Suspension за €30 евро в месяц в качестве подписки. Впоследствии представитель BMW в Северной Америке подтвердил, что эта опция установлена с завода и может быть активирована впоследствии по желанию.

«Адаптивная подвеска доступна в магазине Connected Drive в США, но подписка не «нужна». Она все еще доступна как заводская опция, но через магазин ее можно добавить к определенным автомобилям, которые изначально не имели такой опции. Клиенты могут опробовать ее в течение месяца бесплатно, и если им понравится, они могут выбрать месячную или годовую подписку, если хотят, или просто приобрести ее сразу за единовременную плату в $500»

Другими словами, если вы покупаете автомобиль BMW, в котором доступна опция M Adaptive Suspension, она у вас уже установлена. Но не всегда доступна. Стоимость оборудования уже была заложена в стоимость автомобиля. Установка флажка в опциях программного обеспечения лишь разблокирует адаптивную подвеску, чтобы вы могли ею пользоваться. Таким образом, при разовой оплате в $500 за постоянное пользование адаптивной подвеской, автовладелец заплатит за то, что технически уже имеет.

Источник: motor1