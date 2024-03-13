Адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и другие опции в Audi A3 будут доступны по подписке

Новая линейка автомобилей Audi A3, представленная на этой неделе, будет доступна с рядом функций на базе подписки. После покупки автовладельцы смогут приобрести дополнительные опции комфорта и информационно-развлекательный контент через приложение myAudi.

Среди таких платных функций по подписке — адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и интерфейс смартфона, который позволяет использовать Apple CarPlay и Android Auto через информационно-развлекательную систему. Даже функция двухзонного климат-контроля отныне будет платной опцией по подписке.

Автовладельцы (если ещё можно использовать такой термин к клиентам, которые вынуждены оплачивать подписку за доступ к функциям) могут выбрать срок использования платных функций. Производитель отмечает, что их можно активировать на месяц, полгода, год, 3 года или навсегда, в зависимости от потребностей. BMW как-то попробовала этот трюк с платным подогревом сидений по подписке, но впоследствии была вынуждена отказаться от этой идеи.

Теоретически, доступ к функциям по подписке позволит некоторым клиентам снизить средние расходы на владение авто. Например, отправляясь в дальнее путешествие только дважды в год, можно активировать адаптивный круиз-контроль или спутниковую навигацию только в нужный период, и не платить остальное время, когда они не нужны. Однако клиенты могут думать, что с них дважды взимают плату за один и тот же продукт, ведь оборудование для заблокированных функций уже установлено на проданном автомобиле.

Цена на седан Audi A3 в Европе начинается с €36450.

Источник: carbuzz

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!