Новости Авто 13.03.2024 в 19:36 comment views icon

Адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и другие опции в Audi A3 будут доступны по подписке

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Новая линейка автомобилей Audi A3, представленная на этой неделе, будет доступна с рядом функций на базе подписки. После покупки автовладельцы смогут приобрести дополнительные опции комфорта и информационно-развлекательный контент через приложение myAudi.

Среди таких платных функций по подписке — адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и интерфейс смартфона, который позволяет использовать Apple CarPlay и Android Auto через информационно-развлекательную систему. Даже функция двухзонного климат-контроля отныне будет платной опцией по подписке.

Автовладельцы (если ещё можно использовать такой термин к клиентам, которые вынуждены оплачивать подписку за доступ к функциям) могут выбрать срок использования платных функций. Производитель отмечает, что их можно активировать на месяц, полгода, год, 3 года или навсегда, в зависимости от потребностей. BMW как-то попробовала этот трюк с платным подогревом сидений по подписке, но впоследствии была вынуждена отказаться от этой идеи.

Теоретически, доступ к функциям по подписке позволит некоторым клиентам снизить средние расходы на владение авто. Например, отправляясь в дальнее путешествие только дважды в год, можно активировать адаптивный круиз-контроль или спутниковую навигацию только в нужный период, и не платить остальное время, когда они не нужны. Однако клиенты могут думать, что с них дважды взимают плату за один и тот же продукт, ведь оборудование для заблокированных функций уже установлено на проданном автомобиле.

Цена на седан Audi A3 в Европе начинается с €36450.

Источник: carbuzz

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить