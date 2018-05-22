Adobe за $1,68 млрд покупает компанию Magento с офисом в Украине
Компания Adobe сообщила о достижении окончательного соглашения относительно покупки платформы для управления интернет-магазинами Magento Commerce. Сумма сделки заявлена на уровне $1,68 млрд. Её планируется закрыть на протяжении третьего квартала 2018-го фискального года Adobe. Но сначала её должны утвердить регулирующие органы. До того момента обе компании будут продолжать работать независимо друг от друга.
Добавим, у Magento в Украине есть большой офис разработки, он насчитывает около 200 сотрудников в Киеве. Что будет с командой Magento после покупки, не сообщается. Однако в Adobe заверили, что текущий глава Magento Марк Лавелл продолжит руководить штатом компании, который станет частью бизнеса Adobe по части цифрового опыта. Он будет отчитываться напрямую вице-президенту и генеральному менеджеру департамента цифрового опыта Adobe Брэду Ренчеру.
«Adobe — единственная компания с лидерством в создании контента, маркетинге, рекламе, аналитике и в настоящее время в торговле, что позволяет в режиме реального времени проходить через весь путь клиента. Внедрение коммерции в облако Adobe Experience Cloud с Magento позволит Adobe делать каждый момент личным и любой опыт доступным для покупки», — прокомментировал сделку Брэд Ренчер.
Magento станет для Adobe Digital Cloud инструментом электронной коммерции и упорядочивания заказов физических и цифровых товаров компании. Cloud Magento Commerce позволит интегрировать коммерческие решения в облако Adobe Experience Cloud, тем самым обеспечивая единую платформу, которая будет обслуживать клиентов b2b и b2c по всему миру.
Источник: AIN
- Magento начиналась со стартапа Varien, основанного в 2001 году, который, благодаря своему продукту — платформе для электронных магазинов Magento, вырос в крупную компанию Magento Commerce. На сегодня Magento насчитывает до 500 сотрудников по всему миру. С 2011 по 2015 год компания работала в составе корпорации eBay. С ноября 2015 года компанией Magento Commerce владеет британская инвестиционная компания Permira.
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- Платформа Magento построена на масштабируемой технологии, которую поддерживает комьюнити из более чем 300 тыс. разработчиков. Партнерская экосистема Magento предоставляет тысячи готовых расширений, включая оплату, доставку, налогообложение и логистику. Среди клиентов Magento такие компании, как Canon, Helly Hansen, Paul Smith, Rosetta Stone, Coca-Cola, Warner Music Group, Nestlé и другие.