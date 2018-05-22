Adobe за $1,68 млрд покупает компанию Magento с офисом в Украине

Компания Adobe сообщила о достижении окончательного соглашения относительно покупки платформы для управления интернет-магазинами Magento Commerce. Сумма сделки заявлена на уровне $1,68 млрд. Её планируется закрыть на протяжении третьего квартала 2018-го фискального года Adobe. Но сначала её должны утвердить регулирующие органы. До того момента обе компании будут продолжать работать независимо друг от друга.

Добавим, у Magento в Украине есть большой офис разработки, он насчитывает около 200 сотрудников в Киеве. Что будет с командой Magento после покупки, не сообщается. Однако в Adobe заверили, что текущий глава Magento Марк Лавелл продолжит руководить штатом компании, который станет частью бизнеса Adobe по части цифрового опыта. Он будет отчитываться напрямую вице-президенту и генеральному менеджеру департамента цифрового опыта Adobe Брэду Ренчеру.

«Adobe — единственная компания с лидерством в создании контента, маркетинге, рекламе, аналитике и в настоящее время в торговле, что позволяет в режиме реального времени проходить через весь путь клиента. Внедрение коммерции в облако Adobe Experience Cloud с Magento позволит Adobe делать каждый момент личным и любой опыт доступным для покупки», — прокомментировал сделку Брэд Ренчер.

Magento станет для Adobe Digital Cloud инструментом электронной коммерции и упорядочивания заказов физических и цифровых товаров компании. Cloud Magento Commerce позволит интегрировать коммерческие решения в облако Adobe Experience Cloud, тем самым обеспечивая единую платформу, которая будет обслуживать клиентов b2b и b2c по всему миру.

Источник: AIN