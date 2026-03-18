76% малых бизнесов уже используют ИИ — и почти все хотят обучения

Шадрін Андрій

76% малих бізнесів вже використовують ШІ — і майже всі хочуть навчання

Если вы думаете, что ИИ — это развлечение больших корпораций с командами дата-сайентистов, статистика говорит другое. Три четверти малых американских компаний (76%) уже используют ИИ-инструменты — и большинство довольны результатом.


Это не футуристика, это уже ежедневная реальность «главных улиц» американских городов. Опрос Goldman Sachs среди 1256 предпринимателей из программы 10,000 Small Businesses фиксирует: 93% из тех, кто попробовал ИИ, говорят — оно того стоит. Каждый из них мог бы написать рецензию со звездочками. Главное преимущество, которое называют 84% — это эффективность: меньше времени на рутину, больше — на то, что действительно важно. И нет, работы пока что никого не увольняют: 87% владельцев говорят, что ИИ скорее усиливает их команду, чем заменяет людей.

Но есть нюанс

Использовать ИИ и действительно перестроить под него бизнес — разные вещи. Лишь 14% малых компаний говорят, что технология глубоко вшита в их ключевые процессы. Для большинства это пока отдельные задачи: автоматизировать рассылку, составить текст для сайта, ускорить документооборот. Системного подхода нет — и сами предприниматели это признают.

Причины? Банальные: не хватает технических знаний, трудно сориентироваться в выборе инструментов, и есть реальный страх — а вдруг мои данные где-то «утекут»? Эти барьеры хорошо знакомы любому, кто пробовал освоить что-то новое без нормального сопровождения.


Государство? Да, но позже

73% предпринимателей прямо говорят: им нужно обучение, живые примеры и кто-то, кто поможет с внедрением. Запрос есть — и он дошел до Конгресса. Законопроект AI for Main Street Act поддерживают 85% опрошенных. Он уже прошел Палату представителей и теперь ждет одобрения в Сенате.

Идея проста: задействовать уже существующие центры поддержки малого бизнеса по всей стране и превратить их в точки ИИ-образования для предпринимателей. Параллельно с этим рынок движется своим ходом. Intuit — платформа, которой пользуются миллионы малых бизнесов для бухгалтерии и финансов — уже интегрирует возможности Anthropic. Пока крупные корпорации строят собственные ИИ-отделы, малый бизнес подключается к готовым решениям через знакомые инструменты.

А что Украина?

Февральское исследование AICPA CIMA подтверждает общий тренд: чем меньше компания, тем острее ощущается нехватка ИИ-компетенций и тем труднее конвертировать новые инструменты в реальную прибыль. Этот «американский» сюжет имеет вполне конкретное украинское продолжение. Дефицит кадров, ограниченные бюджеты, неопределенность — наши предприниматели сталкиваются с теми же вопросами: с чего начать, кого обучать, безопасно ли доверять процессы алгоритму? Опыт США показывает: где есть нормальное обучение и партнерство с вендорами — там ИИ перестает быть страшным словом и становится рабочим инструментом. Вопрос в том, появятся ли в Украине те, кто возьмется это организовать.

Источник: CPA Practice Advisory

