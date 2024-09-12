«Афера Томаса Крауна», дубль третий: в новом ремейке Майкл Б. Джордан сыграет главную роль

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После успешного режиссерского дебюта в «Крид III» Майкл Б. Джордан подписал контракт на фильм «Афера Томаса Крауна» с Amazon MGM Studios с собой в качестве режиссера и в главной роли.

Также Джордан будет продюсировать второй ремейк классической ленты с собственным лейблом Outlier Society, вместе с Элизабет Рапосо. О новом соглашении сообщают неофициальные источники Deadline.

Это будет уже третья версия ленты «Афера Томаса Крауна». Предыдущая появилась в 1999 году: Пирс Броснан сыграл богатого плейбоя, который любит воровать произведения искусства ради хобби и встречает свою любовь в лице страховой следовательницы. Режиссером и исполнителем главной роли в оригинальном фильме 1968 года стал Стив Маккуин, режиссером был Норман Джуисон (умер в этом январе в возрасте 97 лет).

Образ Томаса Крауна не так популярен, как Джеймс Бонд, но во многом похож. На этот раз Майклу Джордану предстоит воплотить действительно многослойного персонажа. Сейчас актер и режиссер находится в поиске партнерши по фильму. Ее предшественниц сыграли Фэй Данауэй и Рене Руссо.

Сценарий фильма написал Дрю Пирс. Предыдущий скрипт был написан Уэсом Туком и Джастином Бритт-Гибсоном и базировался на оригинальном фильме. Патрик Маккормик и Марк Тоберофф также будут выступать продюсерами. Алан Трастмен (сценарист оригинального фильма 1968 года) является исполнительным продюсером. Предыдущий фильм Джордана «Крид III» получил $276 млн в мире при бюджете $75 млн.

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Источник: Deadline

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