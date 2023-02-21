Airspeeder Mk4 — новое «летающее авто» для воздушных гонок с экипажем. Работает на водороде и достигает максимальной скорости 360 км/ч за 30 секунд

Австралийская компания Alauda Aeronautics — разработчик eVTOL для серии гонок Airspeeder — продемонстрировала свое новое «летающее авто» Mk4.

Airspeeder — это лига гонок электрических летающих транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), базирующаяся в Лондоне. Первая дистанционно пилотируемая гонка между двумя авто Airspeeder состоялась в ноябре 2021 года. Лига существует как организация Alauda Aeronautics — компании электрической авиации, которая проектирует, разрабатывает и строит самолеты для гонок eVTOL.

С момента запуска Alauda и Airspeeder собирали команды пилотов для участия в гонке в рамках всемирного чемпионата EXA. Сообщалось, что в марте 2022 года организаторы привлекли экс-гонщика Формулы E Бруно Сенну — он стал первым пилотом eVTOL и послом лиги.

Между тем, Alauda Aeronautics неустанно тестировала свои Airspeeder eVTOL с дистанционным пилотированием, используя виртуальные кабины на земле. Первые соревнования EXA состоялись минувшей осенью, когда пилоты Зефатиали Уолш и Фабио Тишклер получили полную лицензию на гонки с участием Mk3 Airspeeder eVTOL — вдоль трассы длиной один километр в Австралии.

Однако главная цель Airspeeder и серии EXA состоит в проведении гонки eVTOL с экипажем — и с демонстрацией Mk4 организаторы подошли к ней чуть ближе. Проект должен стать первым дизайном Airspeeder, которым пилоты будут фактически управлять вручную с воздуха, а не дистанционно.

Кроме того, MK4 будет использовать водородную технологию для питания — то, чем не могли похвастаться предыдущие модели. В основе технологии — водородный турбогенератор Thunderstrike мощностью 1000 кВт (1340 л.с.), который, по словам Airspeeder, предлагает запас хода в 300 км. Двигатель оборудован напечатанной на 3D-принтере камерой сгорания (разработанной специально для ракетных двигателей) — это помогает поддерживать низкую температуру пламени водорода, одновременно уменьшая выбросы закиси азота.

«Мир готов к гонкам на летающих автомобилях с экипажем. Мы создали технику, развивали спорт, привлекли спонсоров и технических партнеров. Сейчас настало время самых прогрессивных, инновационных и амбициозных автомобильных брендов. Представляя Airspeeder Mk4, мы показываем транспортные средства, которые будут соревноваться в гонке с экипажем квалифицированных пилотов в своей отрасли», — говорит генеральный директор Alauda Aeronautics Мэтт Пирсон.

Mk4 презентуют как самый «быстрый в мире eVTOL», способный разгоняться до максимальной скорости 360 км/ч за 30 секунд с места. Airspeeder и Alauda Aeronautics утверждают, что летные испытания по Mk4 уже продолжаются в Южной Австралии, а первая гонка серии с экипажем ожидается где-то в 2024 году.

Источник: Electrek