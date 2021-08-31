Акции Astra Space обвалились на фоне недавнего неудачного запуска

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К вечеру 30 августа 2021 года котировки акций Astra Space показали самый большой суточный спад с момента заключения SPAC-соглашения — они обвалились на 17%, до 9,26 доллара за ценную бумагу, обратил внимание Bloomberg.

Так фондовый рынок отреагировал на неудачный запуск — 29 августа американская Astra в третий раз запустила легкую ракету Rocket 3, но ее опять постигла неудача — из-за отказа на старте одного из пяти двигателей первой ступени ракета начала взлетать по горизонтальной траектории и, несмотря на дальнейшую стабилизацию (эффективность автоматической системы управления полетом удивила многих экспертов), в итоге миссию пришлось прервать.

В Astra Space заявили, что собрали ценные данные в ходе недавнего запуска и имеют еще несколько ракет, которые будут готовы к испытаниям в ближайшее время.