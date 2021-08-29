Третьей подряд неудачей завершилась попытка запуска ракеты-носителя Astra Rocket 3





Первый коммерческий запуск ракеты-носителя Rocket 3 компании Astra закончился очередной неудачей. Это третий подряд провальный старт для этой ракеты и пятая из пяти неудач для Astra.

Космический стартап Astra был создан в 2016 г. Крисом Кэмпом, бывшим CIO NASA, отвечавшим за IT-составляющую в нескольких проектах агентства, и Адамом Лондоном. Основной продукт компании, ракеты легкого класса Rocket 3, предназначены для запуска легких спутников на низкую околоземную орбиту и являются прямыми конкурентами таких носителей как Electron и Firefly Alpha. Теоретически Rocket 3 может доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 150 кг полезной нагрузки. При этом высота самой ракеты всего 11,6 м, а стоимость запуска должна составить около $2,5 млн. Старты производятся с Тихоокеанского космического комплекса – Аляска, расположенного на острове Кадьяк у побережья самого северного штата США.

К сожалению, из четырех попыток запуска Rocket 3 одна была отменена, а три закончились неудачами. Несмотря на то что в рамках старта варианта Rocket 3.2 вторая ступень пересекла линию Кармана и достигла космоса, скорости для того, чтобы выйти на целевую орбиту, ей не хватило.

28 августа 2021 г. компания предприняла еще одну попытку запуска, но дела у Rocket 3.3 не заладились с самого старта. Вместо того, чтобы уйти вверх, ракета совершила необычный боковой скользящий маневр, как-будто опираясь на столб пламени, и только затем начала подниматься. В определенный момент казалось, что она просто завалится на бок. После двух с половиной минут полет был прерван центром управления из-за того, что ракета отклонилась от траектории. Предварительная причина неудачи – сбой всех пяти двигателей Delphin первой ступени непосредственно в момент старта.

В феврале 2021 г. Astra привлекла инвестиции через первичное размещение акций. Рыночная стоимость компании оценивается в $2,1 млрд. Несмотря на отсутствие успехов, Astra планирует на 2022 г. уже шесть коммерческих запусков с полезной нагрузкой от разных заказчиков.

Ниже вы можете найти полную трансляцию запуска Astra Rocket 3.3 с канала NASASpaceflight. Сам старт на временной отметке 1:33:30.