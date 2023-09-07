Новости Устройства 07.09.2023 в 15:22

Аккумулятор Oppo Find X Маркуса Браунли раздулся и напомнил о похожей проблеме Samsung

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Юрій Орос

Автор новин

Известный блогер Маркус Браунли опубликовал видео с раздутым аккумулятором его Oppo Find X, и вспомнил, что подобная ситуация была присуща смартфонам другого бренда.

За последнее время это первый раздутый аккумулятор не от Samsung.

Похоже, что аккумулятор расширился настолько, что крышка смартфона сама раскрылась. Это также позволило Маркусу продемонстрировать механизм выдвижной камеры (Find X — слайдер), но и вспомнить о подобной проблеме, которая может встречаться на старых смартфонах Samsung.

Аккумуляторы в некоторых старых смартфонах Samsung могут “вздуваться” — техноблогер обнаружил проблему в 8 из 600 телефонов своей коллекции

Тогда специалисты выделили две наиболее вероятные причины. Первая — бездействие смартфона в течение долгого времени — не подходит, потому что Браунли называл этот смартфон своим. Второй вариант «производственный брак» звучит реалистичнее. Это могло случиться, если во время производства внутрь попали какие-то примеси. Пока это не стало типично для телефонов Oppo Find X.

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