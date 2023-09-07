Аккумулятор Oppo Find X Маркуса Браунли раздулся и напомнил о похожей проблеме Samsung

Известный блогер Маркус Браунли опубликовал видео с раздутым аккумулятором его Oppo Find X, и вспомнил, что подобная ситуация была присуща смартфонам другого бренда.

За последнее время это первый раздутый аккумулятор не от Samsung.

First non-Samsung battery I’ve had bite the dust in a while pic.twitter.com/T7Q0SQKUDk — Marques Brownlee (@MKBHD) September 6, 2023

Похоже, что аккумулятор расширился настолько, что крышка смартфона сама раскрылась. Это также позволило Маркусу продемонстрировать механизм выдвижной камеры (Find X — слайдер), но и вспомнить о подобной проблеме, которая может встречаться на старых смартфонах Samsung.

Тогда специалисты выделили две наиболее вероятные причины. Первая — бездействие смартфона в течение долгого времени — не подходит, потому что Браунли называл этот смартфон своим. Второй вариант «производственный брак» звучит реалистичнее. Это могло случиться, если во время производства внутрь попали какие-то примеси. Пока это не стало типично для телефонов Oppo Find X.