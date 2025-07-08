Новости Кино 08.07.2025 в 18:18 comment views icon

Актер «Одиссеи» Кристофера Нолана оставил проект ради роли Сталина

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Актер «Одиссеи» Кристофера Нолана оставил проект ради роли Сталина

Актер Космо Джарвис вышел из актерского состава «Одиссеи» Кристофера Нолана из-за конфликта в расписании. И все бы ничего, но на замену экранизации эпической поэмы Гомера, он выбрал работу над фильмом «Молодой Сталин».

Вместо этого персонажа Джарвиса в «Одиссее» (роль еще не была раскрыта) сыграет звезда «Прометея» и «Бруклинских копов» Логан Маршалл-Грин.

«Одиссея», напомним, расскажет об опасном 10-летнем путешествии одноименного царя Итаки домой после Троянской войны. Главную роль взял на себя Мэтт Деймон, сына Одиссея Телемаха сыграл Том Холланд, его девушка Зендея предстанет в роли Афины, а Шарлиз Терон появится, как богиня-ведьма Цирцеи. Остальные роли не раскрыты, но утечки кадров и тизера намекнули, что Джон Бернтал — это, вероятно, Менелай, Люпита Нионго — его жена Елена, а Энн Хэтэуэй — Пенелопа. Также среди актерского состава должны появиться Роберт Паттинсон, Бенни Сафди, Эллиот Пейдж и Миа Гот.

Съемки «Одиссеи» сейчас проходят в Шотландии, после чего переместятся в Ирландию и в конце в Лондон (ранее команда работала в Марокко, Греции и Италии). Экранизация должна стать самым дорогим проектом в карьере Нолана с бюджетом $250 млн, а также первой в истории полнометражной лентой, которую полностью сняли на пленочные камеры IMAX. Релиз — 17 июля 2026 года.

Что касается Космо Джарвиса, то в целом его можно понять, учитывая выбор между второстепенной и главной ролью, однако любовь Голливуда к россиянам все больше напрягает. Параллельно с «Молодым Сталиным» снимают ленту «Волшебник Кремля» с Джудом Лоу в роли Путина, когда украинцы еще не отошли от «Громовержцев» с россиянами-супергероями и сценой после титров, которая предлагала окрестить новых «Мстителей», как AvengerZ, а также победы «Аноры» на «Оскаре».

Ранее Джарвис, напомним, воплотил роль Джона Блэкторна в новой версии «Сёгуна», ставшей бесспорным хитом 2024 года, забрав кучу престижных наград, четыре «Золотых глобуса» и рекордные 18 наград на «Эмми-2024» в том числе. Сериал официально продлили на второй сезон, сценарий завершен, а съемки запланированы на осень.

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Источник: Deadline

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