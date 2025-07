Актер «Одиссеи» Кристофера Нолана оставил проект ради роли Сталина

Актер Космо Джарвис вышел из актерского состава «Одиссеи» Кристофера Нолана из-за конфликта в расписании. И все бы ничего, но на замену экранизации эпической поэмы Гомера, он выбрал работу над фильмом «Молодой Сталин».

Вместо этого персонажа Джарвиса в «Одиссее» (роль еще не была раскрыта) сыграет звезда «Прометея» и «Бруклинских копов» Логан Маршалл-Грин.

Logan Marshall-Green has been cast in Christopher Nolan’s #TheOdyssey

He’s taking over Cosmo Jarvis’ role — who dropped out due to scheduling conflicts pic.twitter.com/P8F10wJQWT

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 7, 2025