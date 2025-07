Сериал «Одни из нас» остался без шоураннера и сценариста — Нил Дракманн ушел, чтобы сосредоточиться на играх

Шоураннер сериала «Одни из нас» и разработчик игры The Last of Us, которая легла в его основу, Нил Дракманн официально покинул проект и не будет работать над третьим сезоном.

Дракманн сказал в заявлении, что вместо этого сосредоточится на студии Naughty Dog и будущих игровых проектах с Intergalactic: The Heretic Prophet во главе.

«Я принял сложное решение отказаться от своего творческого участия в «Одних из нас» на HBO. После завершения работы над вторым сезоном и до того, как начнется какая-либо значимая работа над третьим сезоном, сейчас самое время полностью сосредоточиться на Naughty Dog и ее будущих проектах, включая написание сценария и режиссуру нашей захватывающей следующей игры Intergalactic: The Heretic Prophet».

Дракманн в течение первых двух сезонов сотрудничал с Крейгом Мезином («Чернобыль») и выступил соавтором пяти и режиссером двух эпизодов (включая предпоследний во втором сезоне). Вместе с Нилом проект покинула и сценаристка Галли Гросс, которая также до этого работала над игрой The Last of Us Part II.

Первый сезон сериала «Одни из нас», получивший признание критиков и зрителей, как одна из лучших экранизаций видеоигр, повествовал о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), которому поручено провести подростка с иммунитетом Элли (Белла Рамзи) через регионы США, опустошенные пандемией паразитического грибка. Со вторым ситуация оказалась несколько сложнее: катастрофически упали как оценки, так и просмотры. К примеру, на Rotten Tomatoes зрительский рейтинг составляет всего 37%, а в рецензиях сетуют на неудачный выбор актрис на роли Элли и Эбби (Кейтлин Дивер), значительные отклонения от сюжета игры и клиффхэнгер в финале.

Третий сезон уже в разработке, но пока не имеет даты релиза (предполагаем 2027 год). Он сосредоточится на истории Эбби, глубже исследует конфликт между WLF (Вашингтонским освободительным фронтом) и Шрамами, и покажет Короля крыс в заброшенной больнице. Собственно третий сезон не станет финальным, поскольку Крейг Мезин заявлял, что завершить на нем историю «нет возможности».