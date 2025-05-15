«Одиссея» станет первым в истории фильмом, который сняли полностью на камеры IMAX

Кристофер Нолан известен любовью к формату IMAX и использовал его в таких лентах как «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Тенет», трилогии о «Темном Рыцаре» и «Оппенгеймера» — причем последний принес рекордные $190 млн кассы из кинопроката IMAX, что в конце концов заставило режиссера задуматься, а почему бы не расширить границы?

Идея Нолана заключалась в том, чтобы снять новый фильм (в этом случае «Одиссею») на 100% пленочными камерами IMAX, которую он, не колеблясь изложил директору компании IMAX Corporation Ричу Гелфонду.

«За год до того, как Крис начал снимать «Одиссею», он позвонил мне и сказал, что хочет снять целый фильм на камеры IMAX. Этого невозможно было сделать по многим причинам», — рассказал Гелфонд во время Каннского кинофестиваля, ссылаясь среди прочего на громоздкость и шумность камер, наряду с ограничением гибкости процесса. «Но мы решили все проблемы. Так что, это будет первый фильм, снятый на 100% камерами IMAX».

Компания создала новое поколение пленочных камер IMAX, которые на 30% тише и значительно легче, имеют обновленные системы сканирования и обработки пленки, которые устраняют еще и проблему с длительным временем ожидания для того, чтобы просмотреть отснятый результат.

«Крис заставил нас переосмыслить то, как мы управляли бизнесом», — признался Гелфонд. «Поэтому у нас сейчас появилась программа для обучения киномехаников, мы предлагаем больше деталей по всему миру, упорно работаем над разработкой запчастей и рассматриваем вспомогательные вещи, такие как пленочные рекордеры и пленочные сканеры. Это был определенный вызов. И я рад, что он дал нам его».

«Одиссея» — второй фильм Нолана в сотрудничестве с Universal, после ухода режиссера из Warner Bros. Он основан на одноименной эпической поэме Гомера, рассказывающей о путешествии царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны, демонстрируя его встречи с Полифемом, сиренами, Цирцеей и завершая историю воссоединением с женой Пенелопой.

Главную роль взял на себя Мэтт Деймон, тогда как Том Холланд сыграл его сына, а Зендея — Афину. Собственно с ними мы уже видели первые кадры закулисья, хотя их и встретили с критикой исторической достоверности. Среди остального звездного актерского состава с пока не подтвержденными ролями: Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Миа Гот, Эллиот Пейдж, Лупита Нионго и др. По слухам, к фильму присоединится и звезда «Сёгуна» Космо Джарвис (тот самый, что на днях получил главную роль в байопике о Сталине).

Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года — это символический период для Нолана, поскольку в подобные даты выходили «Дюнкерк», «Темный рыцарь», «Оппенгеймер» и «Начало».

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Напомним, что «Одиссея» может стать самым дорогим фильмом в карьере Нолана — с бюджетом в $250 млн. Ранее эпическую поэму Гомера неоднократно адаптировали для экрана: в 1954 году вышел фильм «Улисс» с Кирком Дугласом в главной роли; также «Одиссея» вдохновила братьев Коэнов на фильм «О, где же ты, брат?» (2000); история Троянской войны появилась на экранах и в фильме «Троя» (2004), где Брэд Питт сыграл Ахиллеса, а Шон Бин — Одиссея (кстати, Нолан был среди кандидатов на режиссерское кресло).

Источник: Deadline, THR