В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца

С сегодняшнего дня тизер «Одиссеи» официально транслируется в кинотеатрах, поэтому вполне ожидаемо уже через некоторое время в сети появилась его экранная запись. Universal прекрасно справляется с удалением, однако видео все еще можно отыскать на Reddit или X.

Тизер начинается с кадров моря и закадрового голоса:

«Тьма. Закон Зевса разбит на куски. Королевство без короля с тех пор, как умер мой хозяин. Он знал, что это не победоносная война, а потом каким-то образом ее выиграл».

Далее можно услышать голос персонажа Джона Бернтала (вероятно Менелая), который говорит, что ничего не слышал об Одиссее со времен Трои, а также ответ Тома Холланда, играющего сына царя Итаки Телемаха.

«Я должен узнать, что случилось с моим отцом. Когда вы видели его в последний раз?», — говорит Холланд, лицо которого, кажется в слезах, показывают уже через мгновение.

Последние кадры тизера демонстрируют уже самого Одиссея в исполнении Мэтта Деймона — он без сознания плывет в море на обломках лодки. Также есть краткий первый взгляд на Люпиту Нионго, которая, кажется, играет жену Менелая, Елену Троянскую, чья красота спустила на воду тысячи кораблей и разожгла Троянскую войну.

Ожидалось, что первый тизер дебютирует в онлайне одновременно с показом в кинотеатрах, но, похоже, Universal выбрала другой путь. Ранее студия обнародовала первый постер и слоган, который предлагал «Бросить вызов богам»; также в сети регулярно появляются кадры персонажей и декораций из закулисья, которые кое-где встретили с критикой исторической достоверности.

Новый фильм Нолана адаптирует одноименную поэму Гомера, которая повествует об опасном 10-летнем путешествии царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. Сюжет включает встречи главного героя с циклопом Полифемом, сиренами и богиней-ведьмой Цирцеей (Шарлиз Терон), завершающиеся воссоединением с его женой Пенелопой (вероятно, эту роль возьмет на себя Энн Хэттеуэй). Среди остального актерского состава появляются Зендея (Афина), Роберт Паттинсон, Бенни Сафди, Эллиот Пейдж и Миа Гот.

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«Одиссея» станет самым дорогим фильмом в карьере Нолана с бюджетом, достигающим $250 млн, а также первой в истории полнометражной лентой, которую полностью сняли на пленочные камеры IMAX.

Отметим, что эпическую поэму Гомера неоднократно адаптировали для экрана: в 1954 году вышел фильм «Улисс» с Кирком Дугласом в главной роли; также «Одиссея» вдохновила братьев Коэнов на фильм «О, где же ты, брат?» (2000); история Троянской войны появилась на экранах и в фильме «Троя» (2004), где Брэд Питт сыграл Ахиллеса, а Шон Бин — Одиссея (кстати, Нолан был среди кандидатов на режиссерское кресло).

Последнюю версию ожидаем в кинотеатрах уже с 17 июля 2026 года. Сейчас съемки проходят в Шотландии, после чего переместятся в Ирландию и в конце в Лондон — ранее команда работала в Марокко, Греции и Италии.