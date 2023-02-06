На Alibaba продают электромобиль… в виде 3-метрового динозавра — одного заряда аккумулятора хватит на 6 часов непрерывной «езды»

Alibaba, как и любой китайский сайт, это кладезь странных товаров. На этот раз журналистам Electrek повстречалась интересная позиция в категории электромобилей — электрическое транспортное средство в виде… динозавра.

Электродинозавр длиной около 3 метров предлагает скорость 50 метров в минуту, то есть примерно 3 км/ч. Элементы управления установлены на чудо-транспорте, но есть и пульт дистанционного управления.

Кроме стандартной проходки, динозавр имеет функцию открывания/закрывания рта, машет хвостом и световые эффекты.

Изобретение получило двигатель мощностью 700 Вт (почти целая лошадиная сила!) и несколько аккумуляторных батарей. Продавец говорит, что одного заряда хватает на 6 часов работы, что достаточно неплохо для такого странного транспорта — для сравнения, стандартный электровелосипед обеспечит 3 часа непрерывной работы. Учитывая размеры динозавра, это ожидаемо – тот вместит аккумулятор большего размера, чем хрупкий электрический велотранспорт.

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Относительно того, как двигается транспорт, то, вероятно, на ногах динозавра установлены маленькие колесики плюс дополнительный двигатель, двигающий их из стороны в сторону. Однако в реальности, кажется, что динозавр действительно уходит, а не ездит.

Динозавр имеет ограничение веса до 150 кг, так что вряд ли это просто детская игрушка. На промовидео товара его оседлали взрослые люди — и, похоже, действительно могут продвигать как вид электротранспорта. Обойдется такое удовольствие всего в $3500.

Electrek уже собрал целую коллекцию «странного электротранспорта» из Alibaba, в перечне — электровелосипед-такси, крошечный эвакуатор, автобус-тигр и электродом на колесах.