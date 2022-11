Основатель Alibaba Джек Ма скрывается в Токио – миллиардер не появляется на публике после того, как раскритиковал китайских регуляторов в 2020 году

Во вторник Financial Times сообщила, что в течение последних шести месяцев Ма с семьей проживает в Японии. Бывший учитель английского языка, а после — технологическая суперзвезда и миллиардер, занимается в Токио бизнесом и иногда совершает выезды на горнолыжные курорты и регуляторные поездки в США и Израиль.

В последнее время Ма, чье состояние сократилось более чем вдвое (с почти 50 миллиардов долларов до 21,7 миллиарда долларов) поскольку регуляторы приняли меры против его огромной китайской технологической империи, сводил свою публичную деятельность к минимуму.

Alibaba — группа компаний, занимающихся бизнесом в Интернете, пострадала после того, как эксцентричный Ма обвинил регуляторов Китая в подавлении инноваций и сравнил местные банки с ломбардами. Сообщается, что его комментарии разозлили президента Си Цзиньпина (который сейчас столкнулся с протестами из-за политики «нулевого ковида» в Китае), и Ма впоследствии исчез с поля зрения общественности.

Кроме появления в 48-секуном видеоролике в сети в начале прошлого года, который один из аналитиков назвал похожим на «видео с заложником», короткой поездки в Нидерланды и замеченной прошлым летом у испанского острова Майорка его 88-метровой суперяхты Zen, 58- годовой миллиардер ведет себя довольно сдержанно, живя за пределами Китая.

