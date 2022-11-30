Основатель Alibaba Джек Ма скрывается в Токио – миллиардер не появляется на публике после того, как раскритиковал китайских регуляторов в 2020 году

Во вторник Financial Times сообщила, что в течение последних шести месяцев Ма с семьей проживает в Японии. Бывший учитель английского языка, а после — технологическая суперзвезда и миллиардер, занимается в Токио бизнесом и иногда совершает выезды на горнолыжные курорты и регуляторные поездки в США и Израиль.

В последнее время Ма, чье состояние сократилось более чем вдвое (с почти 50 миллиардов долларов до 21,7 миллиарда долларов) поскольку регуляторы приняли меры против его огромной китайской технологической империи, сводил свою публичную деятельность к минимуму.

Alibaba — группа компаний, занимающихся бизнесом в Интернете, пострадала после того, как эксцентричный Ма обвинил регуляторов Китая в подавлении инноваций и сравнил местные банки с ломбардами. Сообщается, что его комментарии разозлили президента Си Цзиньпина (который сейчас столкнулся с протестами из-за политики «нулевого ковида» в Китае), и Ма впоследствии исчез с поля зрения общественности.

Кроме появления в 48-секуном видеоролике в сети в начале прошлого года, который один из аналитиков назвал похожим на «видео с заложником», короткой поездки в Нидерланды и замеченной прошлым летом у испанского острова Майорка его 88-метровой суперяхты Zen, 58- годовой миллиардер ведет себя довольно сдержанно, живя за пределами Китая.

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#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI — Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021

В ноябре 2020 года китайские регуляторы внезапно прекратили IPO Ant Group – дочерней компании Alibaba – на сумму 34 миллиарда долларов, что стало бы крупнейшим размещением акций в истории. Пекин также приказал группе компаний продать некоторые из их медиаактивов, включая гонконгское издание South China Morning Post. Через несколько месяцев Alibaba была оштрафована на рекордные 2,8 миллиарда долларов за антиконкурентные действия.

На прошлой неделе стало известно, что центральный банк Китая, регулирующий финансовый сектор, готов наложить штраф на сумму свыше 1 миллиарда долларов на Ant Group. Народный банк Китая проводит регуляторную проверку компании с 2020 года. Reuters отметил, что штраф может стать первым шагом в получении Ant лицензии на финансовую холдинговую компанию и возобновлении ее планов по листингу на фондовом рынке.

Управление технологическими интересами Ма в Китае теперь в основном делегировано другим руководителям.

В августе японский Softbank сделал исторический шаг, продав свою долю в Alibaba, которая составляет 34 миллиарда долларов. Исполнительный директор компании Масайоси Сон, инвестировавший 20 миллионов долларов в Alibaba в 2000 году (что помогло создать глобальную репутацию японской инвестиционной компании в области технологий), принял решение после того, как глобальная распродажа акций технологических компаний привела к тому, что его конгломерат сообщил о рекордных финансовіх потерях.

Источник: The Guardian